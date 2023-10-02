Восемь лесных пожаров потушили в Подмосковье в последние дни сентября
В конце сентября в Московской области ликвидировали восемь лесных пожаров, в том числе два торфяных. Об этом сообщили в региональном комитете лесного хозяйств.
«Общая площадь возгораний составила 0,27 гектара. Информация о пожарах в Егорьевском (0,19 га), Подольском (0,03 га), Дмитровском, Виноградовском (по 0,02 га в каждом) и Ногинском (0,01 га) лесничествах», - рассказал курирующий ведомство зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.
Все возгорания потушили в день обнаружения. В ликвидации участвовали 73 огнеборца на 35 спецмащинах. Угрозы населенным пунктам нет.
С начала сезона в Московской области зарегистрировали 175 лесных пожара.
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