Восемь коробок книг отправят в библиотеки Мариуполя из Павловского Посада

Жительница СНТ «Лесник» Елена обратилась в местную общественную приемную партии «Единая Россия». Она сообщила о том, что хочет передать восемь коробок книг в Мариуполь. Сотрудники общественной приемной партии «Единая Россия» помогли женщине загрузить посылку и отправить адресату.

«Мы невероятно гордимся нашими местными жителями, которые выступают инициаторами таких добрых дел. А мы, в свою очередь, делаем все ради их реализации и оказываем всевозможную помощь. В мариупольский центр библиотечной системы будет доставлено свыше 100 книг от жительницы деревни Назарьево Павлово-Посадского городского округа. Благодарим Елену за неравнодушие и активное участие в жизни страны», - прокомментировала председатель местного совета сторонников Татьяна Черемушкина.

Активисты «Молодой Гвардии» организовали доставку книг в региональное отделение. Посылка от жительницы Павловского Посада будет доставлена в библиотечную систему Мариуполя.

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