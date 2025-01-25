25 января 2025, 19:53

Восемь комиссий утвердили на заседании Общественной палаты в Подольске

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В Подольске состоялось первое заседание Общественной палаты нового созыва, в нем принял участие глава округа Григорий Артамонов. На мероприятии определили комиссии по восьми направлениям работы.

По словам главы Подольска Григория Артамонова, в новый состав Общественной палаты вошли общественники, деятели культуры и образования, врачи, предприниматели и те, кому небезразличен родной округ.

«Этот важный для выражения мнения общественности и взаимодействия с властью орган приступил к работе в обновленном составе. Мы готовы к совместной работе и поддержке инициатив. Убежден, что конструктивный диалог позволит эффективно решать задачи на благо Подольска», - подчеркнул он.

Комиссии Общественной палаты разделили по следующим направлениям: образование, спорт, культура и патриотическое воспитание; строительство, архитектура, дорожное хозяйство и транспорт; волонтерство, добровольчество и вопросы специальной военной операции; здравоохранение и социальная политика; экономическое развитие, промышленность и предпринимательство; безопасность и межнациональные отношения; территориальное развитие и местное самоуправление; жилищно-коммунальное хозяйств, благоустройство, экология и природопользование.

Помимо этого, на заседании решили важные организационные моменты, обсудили регламент работы, выбрали руководителей. Председателем назначили Евгения Патрушева.

Подольск
25 января 2025, 20:15
Сотни студентов посетили парк Талалихина в Подольске в Татьянин день
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На областной акции «Зачетный парк» в Татьянин день центральная площадка парка имени Виктора Талалихина в Подольске собрала сотни студентов. Ребята участвовали в мастер-классах, викторинах, ярмарках, катались на катке.

Поздравить молодежь с Днем студента приехали председатель комитета по делам молодежи администрации Подольска Ольга Соколова, депутат Совета депутатов округа и член партии «Единая Россия» Виктор Щукин.

Юные жители Подольска показывали свои таланты и навыки в творческих конкурсах, посещали ярмарки, участвовали в викторинах и мастер-классах, катались на коньках. Вход на каток для студентов вузов и девушек с именем «Татьяна» был свободный. Участников праздничных мероприятий угощали горячим чаем и сладостями. Гости парка смогли испытать удачу в беспроигрышной лотерее.

Отметим, что в городском округе Подольск порядка восьми тысяч студентов обучаются в 12 учреждениях профессионального образования. Мероприятия в рамках областной акции «Зачетный парк» организовали также в Детском парке в Климовске.

Праздники Подольск Студенты
25 января 2025, 19:57
Беременным в Подмосковье напомнили способы борьбы с изжогой
ГБУЗ МО МОНИИАГ им. академика В.И.Краснопольского
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Изжога — распространенная проблема женщин во время беременности. Чаще всего она развивается в третьем триместре. По данным врачей, с этой проблемой сталкивается как минимум каждая третья будущая мама.

Изжога не только доставляет дискомфорт, но и может быть признаком развития заболевания, которое требует лечения и наблюдения специалиста. О причинах появления и способах борьбы с данной проблемой рассказала акушер-гинеколог МОНИИАГ Яна Андросова.

«Причинами возникновения изжоги являются не только изменения расположения органов во время беременности. Основным механизмом ее провокации считается гормональная перестройка, которая оказывает влияние и на тонус мускулатуры кишечника, и на тонус сфинктера, который снижается и способствует развитию неприятных симптомов», - отметила Андросова.

Лечение изжоги подразумевает комплексный подход. Для этого надо сменить образ жизни, наладить питание, отдать предпочтение щелочным продуктам, сократить употребление кофе и газированных напитков. Также врач порекомендовал избегать длительных наклонов и физических упражнений, оказывающих сильное воздействие на мышцы живота.

Если будущая мама уже принимает препараты, которые могут провоцировать рефлюкс, ей следует обратиться к специалисту для грамотного снижения их дозировки.

Здравоохранение Врачи Медицина
25 января 2025, 19:36
Первый «квартирник» провели в молодежном центре в Лосино-Петровском
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Молодежный центр «Движение» объединил на этой неделе подростков из городского округа Лосино-Петровский. Ребята впервые собрались на «квартирник», чтобы пообщаться, вместе исполнить песни, послушать музыку и почитать стихи.

Участники встречи познакомились с популярным в 80-х годах в СССР форматом концерта под названием «квартирник», а также с творчеством местных музыкантов. В прошлом такие мероприятия проводили в домашних условиях: некоторые исполнители не могли выступать публично. Сейчас «квартирник» - это атмосферный мини-концерт, где начинающие или малоизвестные музыканты могут продемонстрировать свое творчество.

Репертуар «квартирника», который впервые организовали в Лосино-Петровском, подбирали с учетом музыкального вкуса молодежи и старшего поколения. Собравшиеся напевали давно полюбившиеся мотивы. На мероприятии не только играли на гитаре, но и показывали сценки и читали стихи.

Такие «квартирники» приобщают подрастающее поколение к культуре прошлых лет, а у людей старшего поколения вызывают приятные ностальгические воспоминания.

Молодежь Музыка Лосино-Петровский
25 января 2025, 19:10
Мастер-класс и викторину ко Дню студента провели в Лосино-Петровском
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В городской библиотеке Лосино-Петровского для учеников Щелковского колледжа ко Дню студента провели викторину и мастер-класс. О своих студенческих годах ребятам рассказал директор Молодежного центра «Движение» Вячеслав Градин.

Мероприятие организовали в рамках программы «Студенческая перемена» и партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией».

Вячеслав Градин поделился с собравшимися воспоминаниями о студенческом времени, которое он провел в разных высших учебных заведениях, рассказал интересные истории, назвал имена педагогов, которые повиляли на его становление.

На мероприятии провели мастер-класс по развитию креативности и критического мышления. Студенты продемонстрировали навыки работы в команде и умение нестандартно мыслить. Помимо этого, специалист библиотеки подготовил для ребят интеллектуальную викторину, где они проявили свои знания и эрудицию. Студенты также ознакомились с новой книжной выставкой.

В конце встречи каждому участнику раздали сладости и поздравили с Днем студента.

«Студенческие годы - это настоящая лаборатория жизни, где мы учимся не только знаниям, но и умению мечтать, дружить и преодолевать трудности. Каждый из нас, проходя этот путь, оставляет в своей душе незабываемые моменты, которые формируют наше будущее», - подчеркнула куратор партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией» Татьяна Голод,.

Праздники Студенты Лосино-Петровский

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