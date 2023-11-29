Восемь километров водопроводных сетей прочистили в Балашихе за неделю
Инженерные сети для питьевой воды промыли в Балашихе. За неделю коммунальщики очистили восемь километров труб.
Работы проводило предприятие «Балашихинские коммунальные системы». Это позволит обеспечить жителей качественной питьевой водой.
Также специалисты за последнюю неделю устранили 20 утечек и свыше 30 засоров канализации, отремонтировали канализационные и водопроводные колодцы, промыли 65 насосов. Кроме того, на водозаборном узле № 2-7 очистили резервуар объемом четыре тысячи кубических метров.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье усовершенствуют робота для решения вопросов жилищно-коммунального хозяйства.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».