25 января 2024, 14:43

Восемь центров рассеянного склероза открыли в Подмосковье с 2021 года

Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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Еще один центр рассеянного склероза открыли в Подмосковье в январе. О том, как развивается это важное направление медицины, в эфире «Область перемен» рассказал главный внештатный невролог Московской области Максим Сутормин. Другие эксперты программы — Виктор Щулепников, Олег Балаев и Павел Волгин — сообщили о реконструкции Володарского шоссе, экологическом и цифровом просвещении молодежи.

Ускорить путь домой В Подмосковье продолжается масштабная реконструкция Володарского и Каширского шоссе. Это ключевые артерии Ленинского округа, который стремительно развивается. За 13 лет население муниципалитета увеличилось в три раза.

«Позади первый этап реконструкции Володарского шоссе. Это участок дороги от Каширского шоссе до жилого комплекса „Пригород Лесное“ - там дорогу расширили до четырех полос. Теперь ведем подготовительную работу по второму этапу. Он включает в себя расширение дороги до шести-восьми полос со строительством развязки», - рассказал начальник управления градостроительной политики и инвестиций Минтранса Московской области Виктор Щулепников.

Планируется, что реконструкцию шоссе закончат в третьем квартале 2026 года.

Познакомить с профессиями будущего В подмосковных школах проходят «Уроки цифры» и занятия по теме «Кибербезопасность будущего». Проект курирует министерство образования региона.

«Цель проекта - знакомство детей с IT отраслью. Занятия должны познакомить ребят с профессиями в этой сфере, с информационной безопасностью, научить цифровой грамотности. Педагоги научат детей грамотно работать с информацией и самостоятельно находить ее в сети», - отметил учитель информатики гимназии № 16 «Интерес» в Люберцах Павел Волгин.

Защитить природу В Общественной палате Московской уже много лет работает комиссия по экологии, природопользованию и сохранению лесов. Различные инициативы в этой сфере призваны минимизировать негативные последствия урбанизации. Важную роль отводят и экологическому просвещению молодежи.

«У нас плотно выстроена работа с Минэкологии, МинЖКХ. Взаимодействуем с жителями, диалог налажен. Правительство региона всегда плотно работает с Общественной палатой, эта коммуникация позволяет в срок реагировать на обращения граждан», - рассказал член Общественной палаты Московской области Олег Балаев.

Продлить жизнь Центр рассеянного склероза открыли в январе на базе консультативно-диагностического центра МОНИКИ имени Владимирского в Реутове. Эта медицинская сеть активно развивается в Подмосковье с 2021 года, сегодня в регионе уже восемь таких центров.

«На сентябрь прошлого года таких пациентов у нас в Подмосковье было почти семь тысяч. Учитывая тяжесть заболевания, хочется оказывать им максимально доступную специализированную помощь. Склероз потому и рассеянный, что симптоматика очень обширная - могут быть нарушения зрения, речи, онемение рук или ног, головные боли, а может и все вместе», - говорит главный внештатный невролог Минздрава Московской области Максим Сутормин.

За оснащением таких центров следят в Минздраве региона. Очень важно наличие современных медикаментов и медицинского оборудования. Рассеянный склероз нельзя вылечить, но можно существенно продлить жизнь пациентов с таким диагнозом и улучшить ее качество.

Дети Школы Минздрав Дороги Экология
25 января 2024, 16:15
Свыше 100 машин задействовали для уборки снега в Волоколамском округе
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Коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия снегопада в Волоколамском округе. Дворники расчищают придомовые территории и детские площадки, спецтехника — дороги.

Дворники работают во дворах округа с шести утра. Они стараются расчистить дворы к тому времени, когда жильцы домов пойдут на работу.

«Слой снега сейчас покрыл все дорожки, а нужно, чтобы люди, которые в сумерках идут на работу, видели, где тротуар. Поэтому помимо придомовых территорий и пешеходных зон я стараюсь лопатой хорошо счищать снег и с бордюров», - подчеркнула дворник Светлана Юрьева.

В борьбе со снегом в округе задействовано более 100 единиц снегоуборочной техники и свыше 100 человек. Они приводят в порядок не только придомовые территории, но и детские площадки, парки и скверы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о масштабах снежной уборки в Подмосковье этой зимой.

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Дороги Волоколамск
25 января 2024, 16:05
Информационные плакаты о выборах президента разместили в подмосковных МФЦ
Мособлизбирком
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Работа по размещению информационных плакатов о предстоящих выборах президента России началась в МФЦ Подмосковья. Одними из первых помещения оклеили в многофункциональных центрах городского округа Лосино-Петровский.

В Мособлизбиркоме напомнили, что с 29 января в Подмосковье начнется прием заявлений от жителей, которые хотят проголосовать не по месту регистрации, а на любом другом участке. Это можно сделать с помощью механизма «Мобильный избиратель». В этот же день откроется подача заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании на портале «Госуслуги».

Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта. Фонд «Общественное мнение» сообщил, что поддержку Путину выражают 79,8% россиян.

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Выборы президента РФ МФЦ Выборы
25 января 2024, 15:52
Новый зал для репетиций Московского губернского колледжа искусств открыли в Химках
Министерство стройкомплекса Подмосковья
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Торжественное открытие спортивно-репетиционного зала Московского губернского колледжа искусств состоялось в Химках. Об этом рассказали в Минстрое Подмосковья.

Зал с переходом в учебный корпус Московского губернского колледжа искусств построили по государственной программе Подмосковья за счет средств бюджета. В составе нового корпуса спортивное и репетиционное пространства, помещение для силовых тренировок и удобный переход в основное здание.

Новый корпус необходим студентам не только для обязательных спортивных занятий, но и для репетиций при подготовке к мероприятиям и конкурсам.

Воспитательно-образовательный комплекс в микрорайоне Павшинская пойма в Красногорске откроют на год раньше , к 1 сентября 2024 года. Строительство объекта проинспектировал Андрей Воробьев.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Студенты Минстрой Подмосковья
25 января 2024, 15:46
Врачи из Мытищ посетили Международный конгресс по репродуктивной медицине
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Международный конгресс по репродуктивной медицине прошел в ФГБУ «НМИЦ АГП им. В. И. Кулакова» при поддержке Министерства здравоохранения России. В форуме приняли участие заведующая гинекологическим отделением, кандидат медицинских наук Галина Ермоленко и врачи акушер-гинекологи Федор Манин и Кристина Ниязова.

Врачи мытищинской больницы с большим интересом участвуют в форумах и конгрессах. Заведующая гинекологическим отделением Галина Ермоленко особо отметила интересные дискуссии в рамках мероприятия. Они дали возможность пообщаться с лучшими мировыми специалистами этой области медицины, получить ответы на многие вопросы, перенять новый полезный опыт.

63 зарубежных и 40 отечественных экспертов в области акушерства, гинекологии, репродуктивной медицины, эндокринологии поделились своими знаниями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что в 2024 году в Подмосковье возведут 22 объекта здравоохранения.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Врачи

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