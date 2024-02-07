Восемь баскетбольных команд сыграли на обновленном стадионе «Труд» в Балашихе

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в турнире по стритболу сразились ученики Земской и Салтыковской гимназий, а также школ 4, 7, 22, 26, 30. Соревнование стало «матчем звезд» Балашихинской школьной лиги.

По словам координатора проекта Балашихинской школьной лиги Дмитрия Кузнецова, дети сами определяли лучших игроков из своих школ, а далее формировались команды.

«Между собой они играли по групповому этапу, то есть всего за „матч звезд“ прошло шесть игр. Также до начала матча игроки соревновались в эстафетах и конкурсах на скорость, самый красивый дальний и трехочковый броски. Мы впервые собрали так много ребят, времени на подготовку у нас было немного, но мы справились», - рассказал Кузнецов.

Балашихинская школьная лига - это пилотный подмосковный проект, который стартовал в ноябре 2023 года. Больше тысячи учащихся из 28 школ Балашихи соревнуются в баскетболе, волейболе, мини-футболе и шахматах.

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