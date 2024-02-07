07 февраля 2024, 12:26

Восемь баскетбольных команд сыграли на обновленном стадионе «Труд» в Балашихе

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Обновленный стадион «Труд» в Балашихе принял восемь команд юных баскетболистов. Участниками соревнований стали ученики школ и гимназий Балашихинской школьной лиги.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в турнире по стритболу сразились ученики Земской и Салтыковской гимназий, а также школ 4, 7, 22, 26, 30. Соревнование стало «матчем звезд» Балашихинской школьной лиги.

По словам координатора проекта Балашихинской школьной лиги Дмитрия Кузнецова, дети сами определяли лучших игроков из своих школ, а далее формировались команды.

«Между собой они играли по групповому этапу, то есть всего за „матч звезд“ прошло шесть игр. Также до начала матча игроки соревновались в эстафетах и конкурсах на скорость, самый красивый дальний и трехочковый броски. Мы впервые собрали так много ребят, времени на подготовку у нас было немного, но мы справились», - рассказал Кузнецов.

Балашихинская школьная лига - это пилотный подмосковный проект, который стартовал в ноябре 2023 года. Больше тысячи учащихся из 28 школ Балашихи соревнуются в баскетболе, волейболе, мини-футболе и шахматах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий для детей.

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Школы Баскетбол Балашиха
07 февраля 2024, 12:33
Восемь социальных объектов построят Одинцове к 2025 году
пресс-служба администрации г. о. Одинцово
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Восемь школ и медучреждений построят в Одинцовском округе за два года. Новые социальные объекты появятся благодаря нацпроектам и госпрограммам.

Стартовало строительство консультативно-диагностического центра в селе Ромашково. Он рассчитан на 350 посещений в смену.

Еще две поликлиники построят в 2025 году: детскую на 220 посещений в смену в Звенигороде и комплексную на 500 посещений в смену в жилом комплексе «Гусарская баллада». Также появится новый фельдшерский пункт в поселке Дубки.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят свыше 70 школ и детских садов в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

По сообщению пресс-службы Министерства строительного комплекса Московской области, сейчас завершается возведение школы на 550 мест в селе Немчиновка. Также вскоре появится пристройка на 950 мест к Немчиновскому лицею.

Кроме того, продолжается строительство еще двух образовательных учреждений: школы на 550 мест в поселке Горки-2 и школы на 1,1 тысячи мест в Звенигороде.

Одинцово Школы Строительство Поликлиники
07 февраля 2024, 12:19
Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатный вебинар о выборе ниши для бизнеса
Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Бесплатный вебинар о выборе подходящей ниши проведут для предпринимателей Подмосковья 12 февраля.  Участникам расскажут, как адаптироваться к изменениям в мире и использовать этот опыт для развития своего дела.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, вебинар организует центр «Мой бизнес». Спикером выступит основатель центра йоги и саморазвития «Инсайт» Татьяна Сампетова.

Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке до 11 февраля.

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Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
07 февраля 2024, 12:06
Главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин рассказал о влиянии курения на состояние зубов
Unsplash
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Курение негативно сказывается не только на легкие и сердце, но и на слизистую полости рта и десны. О том, как вредная привычка может привести к выпадению зубов, рассказал главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин.

По словам врача, у курящих людей чаще встречаются болезни десен и полости рта. Такие проблемы могут привести к преждевременной потере зубов и другим страшным последствиям.

«Это проявляется воспалением и болезненностью дёсен, изменением цвета зубов, повышением их чувствительности и развитием кариеса. В результате воспаления десен появляется кровоточивость, неприятный запах изо рта. Всем известно, что проблемы с деснами - одна из самых частых причин преждевременной потери зубов. К сожалению, впоследствии курильщики могут не только столкнуться с потерей зубов, но и с онкологическими заболеваниями полости рта», - сказал нарколог.

Виталий Холдин добавил, что электронные сигареты оказывают такое же негативное воздействие, как и обычные. Токсичные вещества и никотин раздражают слизистую оболочку рта, вызывают сухость и воспаление.

Ранее губернатор заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Курение Болезни
07 февраля 2024, 11:59
Тендер на ликвидацию незаконной свалки объявили в Шатуре
Медиаархив Подмосковья
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Конкурс на выполнение работ по ликвидации свалки запустили в Шатуре. Подробности сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении тендера. Требуется ликвидировать несанкционированную свалку на территории городского округа Шатура.

За работу готовы заплатить более 66 миллионов рублей. Контракт заберет тот подрядчик, кто предложит самую выгодную цену и выиграет электронный аукцион.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Свалки Шатура

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