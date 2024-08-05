05 августа 2024, 21:39

Восемь баскетбольных команд сразились на турнире по стритболу в Балашихе

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Баскетбольные команды из трех округов сразились на соревнованиях 3×3 «Жажда турнира» в городском округе Балашиха. В них приняли участие как профессионалы, так и любители.

В Пестовском парке городского округа Балашиха встретились на соревнованиях по стритболу 3×3 «Жажда турнира» восемь команд из Балашихи, Москвы и Ногинска. Формат игры выбрали необычный, с меньшей контактностью, что очень понравилось как профессионалам, так и любителям. Организаторами встречи выступили Данила Степанов и Сергей Соколов совместно с управлением по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи.

«Стритбол - это уличная игра. Мы выбрали такой формат, потому что он нам близок», - рассказал один из организаторов турнира Сергей Соколов.

Такие баскетбольные соревнования в Пестовском парке провели в первый раз. Их организовали, чтобы спортсмены провели время не только весело, но полезно для здоровья, с интересными конкурсами и локациями. Для гостей бесплатно работал барбер, также всем выдавали холодный чай.

Кубок забрала команда из Москвы «BFM». Со счетом 21:14 они обошли игроков из микрорайона Железнодорожный «Стритбольная академия». Замыкала тройку лидеров манда «Старперцы», которые тоже играли за микрорайон Железнодорожный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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Баскетбол Балашиха Парки
05 августа 2024, 22:18
Жителям Подмосковья напомнили, кто может рассчитывать на паллиативную помощь
Пресс-служба координационного центра паллиативной помощи МО
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В Московской области работает координационный центр для оптимизации работы паллиативных отделений. Подобная помощь может понадобиться не только тяжелым пациентам, но тем, кто имеет врожденные заболевания, рассказала руководитель организации Анна Шестакова.

В Центре напомнили: не стоит бояться разговоров о паллиативе, ведь эта помощь способна улучшить качество жизни больного.

«Современные методики паллиативной помощи помогают устранять или снижать тяжесть таких симптомов, как боль, одышка, нарушение питания, депрессия и так далее», - уточнила Анна Шестакова.

Жителям Подмосковья за помощью можно обратиться по телефону горячей линии 8(498)683-83-83. Существует уход за паллиативными пациентами и в домашних условиях. Подробнее об этом можно узнать на сайте центра.

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Больницы Врачи
05 августа 2024, 22:11
Подмосковные врачи акушеры-гинекологи рассказали роженицам о грудном вскармливании
ГБУЗ Московской области МОНИИАГ им. академика В.И.Краснопольского
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Врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии провели мастер-классы для будущих матерей. Специалисты рассказали роженицам о грудном вскармливании и показали, как правильно прикладывать новорожденного к груди.

«Врачи-неонатологи и акушеры-гинекологи поделились полезными знаниями о пользе грудного вскармливания рассказали, как избежать возможных сложностей, связанных с кормлением», - рассказала руководитель отдела новорожденных МОНИИАГ имени академика Краснопольского Марика Шакая.

Она добавила, что полученные знания помогут всем будущим матерям лучше понимать потребности новорожденного.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Беременность Врачи
05 августа 2024, 22:08
Качели для детей-инвалидов установили в парке «Елочки» в Домодедове
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В парке культуры и отдыха «Елочки» в городском округе Домодедово поставили качели для детей-инвалидов. По случаю их открытия организовали праздничное мероприятие с ярмаркой, мастер-классами и танцами.

Торжественное открытие качелей для детей, передвигающихся на колясках, прошло в городском округе Домодедово в парке культуры и отдыха «Елочки». Для гостей праздника там организовали развлекательную программу. Собравшиеся посетили ярмарку ручных изделий, поучаствовали в мастер-классах «Волшебные браслетки» и «Волшебный плакат», потанцевали под зажигательные хиты от кавер-группы Mirovband. Для девушек провели уроки экспресс-макияжа Марии Дьячковой.

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Дети Инвалиды Город Домодедово Парки
05 августа 2024, 21:58
Расписание электричек изменится на Ленинградском направлении с 6 августа
МТППК
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Пригородные поезда с 6 августа по 8 сентября на Ленинградском направлении будут ходить по новому расписанию, сообщили в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании. Движение электричек изменили из-за ремонта и модернизации железнодорожной инфраструктуры на участке от Зеленограда-Крюкова от Ленинградского вокзала, уточнили в Минтрансе Московской области.

Уже с 6 августа часть поездов, следующих от Москвы до Твери и от Зеленограда-Крюкова до столицы отменят. Еще часть электричек проследует по укороченному маршруту. С 11 августа изменится расписание на отрезке МЦД-3 Зеленоград-Крюково - Ипподром - Зеленоград-Крюково. После 23:00 и до семи утра увеличат интервалы - до 20 минут. Последняя электричка в сторону центра стартует почти в полночь - в 23:57.

Пассажирам напомнили - перед поездкой необходимо ознакомиться с актуальным расписанием. Обо всех изменениях можно узнать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на сайте компании и на станционных стендах.

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Поезда

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