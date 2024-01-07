Воробьев сообщил о запуске второго котла для подачи тепла жителям Климовска

«Теперь с двумя работающими котлами у нас достаточно мощностей, чтобы обогреть квартиры, в которых не было отопления», - подчеркнул он.

По словам Воробьева, сейчас проблемой может стать состояние системы отопления в жилых домах. Речь идет о трубах и батареях, которые могли частично разморозиться. С учетом этого в микрорайоне мобилизовали много аварийных бригад.

Специалисты работают над тем, чтобы подключить дома к теплу как можно быстрее, заключил губернатор.

Ранее Воробьев отметил, что аварию в Климовске допустил владелец частной котельной. В обстоятельствах случившегося теперь разбираются правоохранительные органы. Для ликвидации последствий власти подключили предприятия из разных округов Подмосковья.

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