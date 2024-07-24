Воробьев сообщил о возвращении Дмитрия Абаренова в Минспорт Подмосковья

«С вашим возвращением в любимое дело - менеджмент спорта - прошу подготовить исчерпывающий статус объектов, которые мы или реконструируем, или строим», - обратился губернатор к Абаренову на заседании правительства.

Андрей Воробьев подчеркнул, что жители очень ждут открытия своих стадионов, спорткомлексов, ледовых арен. Часто это главные точки притяжения людей в городских округах. По словам губернатора, Абаренов отлично знает инфраструктуру Подмосковья и сможет эффективно работать на ее развитие.

«Также обращаю внимание, что при поддержке федерального Минспорта согласован ряд объектов. Например, в Воскресенске это большой ледовый дворец. Вы знаете, что в Воскресенске хоккей - это еще одна достопримечательность. Город живет этим видом спорта, там богатые традиции», - напомнил Воробьев.

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