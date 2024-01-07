Воробьев сообщил о подключении 6 домов на улицах Климовска

По словам Воробьева, работа осложнилась замерзанием трассы на некоторых участках, поэтому в таких местах пришлось ее демонтировать и прокладывать заново.

«В эти минуты подключаем дома на улице Заводской (11/2, 13, 15) и на улице Дмитрия Холодова (10/6, 12, 14/7)», - уточнил губернатор.

Помимо этого, специалисты уже заканчивают работы на проспекте 50-летия Октября, где произошел разрыв трубопровода. В ближайшее время будут готовы к подключению дома № 8/5 на улице Дмитрия Холодова, № 9/1 на улице Заводской и № 3 на проспекте 50 лет Октября.

«На подающем трубопроводе котельная сейчас выдает теплоноситель 77,8, на обратном - 58,7», - добавил Воробьев, отметив, что оценкам экспертов, это уже оптимальный режим.

Утром в Климовске запустили второй котел. Работы не останавливаются. Тепло постепенно возвращают в дома жителей микрорайона. Глава Подольска Григорий Артамонов провел несколько поквартирных обходов, чтобы проинформировать людей о ситуации и дать важную информацию о том, как поступать в случае поломок радиаторов. Их при необходимости (в случае прорыва) будут менять бесплатно.

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В настоящий момент основная задача в Климовске - развоздушить квартиры, в которые еще не пришло тепло, сообщил Андрей Воробьев. О ходе работ губернатор Подмосковья рассказал в своем Telegram-канале.