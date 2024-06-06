Воробьев: развитие ИИ позволит следить за порядком и безопасностью

Глава Подмосковья отметил, что специалистам еще предстоит разобраться, как правильно внедрить искусственный интеллект в существующие системы.

«Не случайно, что все, кто стоит сегодня у основ продвижения ИИ сами слегка мандражируют. Это серьезная будет дискуссия, наверное, на следующем экономическом форуме. К тому времени я думаю, что все-таки необходимые поправки в КоАП, в частности, и другие законодательные нормативные акты будут внесены. Это сэкономит большое количество средств, и, самое главное, жизни», - рассказал губернатор Московской области.

Воробьев подчеркнул, что внедрение искусственного интеллекта удовлетворит запрос жителей Московской области.

«И это удовлетворение тех запросов, которые мы видим у себя в Московской области, но ничего уникального в них нет. Все хотят чистоту, порядок, безопасность», - указал Воробьев.

В заключение Воробьев добавил, что внедрение искусственного интеллекта в современные системы не несет угроз, как об этом привыкли думать многие.

«Мы смотрим с разных сторон, а угроз, по сути, нет. Было бы здорово, если бы мы начали пробовать внедрять и почувствовали эффект от этого», - подытожил Воробьев.

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