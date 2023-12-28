Воробьев рассказал об искусственном интеллекте в транспортной сфере Подмосковья

«Темпы не можем сбрасывать, потому что жителей становится больше, запрос на автобусные маршруты, на размер автобуса, на качество автобуса выше, это справедливо, это требование наших жителей. У нас порядка 10 тысяч автобусов работает в Московской области, нам здорово помогает МЦД, мы загружаем МЦД, делаем удобное транспортное сообщение до МЦД, потому что это выгодно, это дешевле, это быстрее», - заявил глава региона.

По словам губернатора, в регионе регулярно закупают новый подвижной состав, открывают новые маршруты. Места с большим количеством жалоб власти усиливают техникой и выделенными полосами. В этом Подмосковью помогают федеральные власти. На данный момент выделенные полосы уже появились на Горьковской трассе, трассе М-5 «Урал», Ленинградке.

«Если ты стоишь в пробке, ты можешь сколько угодно ждать автобус, и непонятно, когда он приедет. Предсказуемость больше, удобства больше. Выделенные полосы, дополнительный подвижной состав, оптимизации маршрутов», - заявил Воробьев.

Губернатор отметил, что в транспортной сфере активно задействуют технологии со встроенным искусственным интеллектом. По его словам, подобные нововведения появляются не только в сфере транспорта, но и в здравоохранении или ЖКХ. Вместе со «Сбербанком» механизмы с каждым годом становятся все сложнее.

«Это все, опять же, сказывается на качестве обслуживания, транспортного обслуживания. Потому что купить автобус недостаточно. Автобусом нужно грамотно управлять, создать условия, чтобы транспорт передвигался из точки А в точку Б вовремя. Это весьма сложная задача», - подытожил глава Подмосковья.

Ранее он рассказал, что об общих планах Московской и Минской областей.

Они касаются образования, культурного обмена и инвестиций в торговой, предпринимательской отраслях.

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