04 сентября 2024, 21:20

Воробьев рассказал о достижениях Подмосковья в сфере детской медицины

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В Московской области открыли крупный многофункциональный медицинский центр для детей, создали одну из лучших в России систем родовспоможения, а младенческая смертность сократилась. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев на V Съезде педиатров региона, который стартовал сегодня в Красногорске.

«Благодаря вниманию нашего президента к вопросам детства, благодаря нацпроектам за последние пять лет перемены пришли в каждый регион. В подмосковном Красногорске буквально на днях наш президент вместе с медиками открыл флагманский Детский клинический центр имени Рошаля. У нас в регионе один миллион 760 тысяч детей, и многопрофильная больница была необходима», - рассказал Воробьев.

Открыли крупный медицинский центр Детский клинический центр имени Рошаля стал координатором всех детских учреждений региона. В нем работают сильнейшие специалисты со всей страны по 28 медицинским направлениям, а оборудование закуплено самое современное. Это первый в регионе медицинский центр, готовый к проведению телемедицинских консультаций с врачами поликлиник и стационаров со всего Подмосковья по 18 специальностям. Кроме того, после подписанного соглашения с фондом «Защитники Отечества» дети участников СВО смогут лечиться и проходить обследование в центре.

Младенческая смертность снизилась За девять лет в регионе младенческая смертность снизилась с 4,8% до 3,5%, а благодаря одной из лучших в стране систем родовспоможения показатель выживаемости детей, родившихся раньше срока, наоборот, увеличился на 10%.

Система охватывает шесть перинатальных центров: Московский областной, Видновский, Наро-Фоминский, Коломенский, Щелковский, Балашихинский, Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии. На базе перинатальных центров работают отделения недоношенных детей.

С 1 сентября 2019 года в роддомах вручают подарочные наборы для новорожденных, в которых находятся предметы, необходимые матерям и младенцам. Также по всему региону отрываются центры грудного вскармливания, где каждая женщина может проконсультироваться с врачами по всем волнующим молодых матерей вопросам.

Успешные медицинские проекты В Московской области внедряется единый стандарт работы для поликлиник по проекту «Поликлиника: Перезагрузка». Главная задача - сделать медучреждения более эффективными и ориентировать их на удобство пациентов. К единому стандарту к концу года приведут все поликлиники Подмосковья.

Еще один проект, который успешно работает в регионе, - это «Наш участковый врач», который координируют специалисты НИКИ детства. Они помогают педиатрам на местах во всех муниципалитетах Московской области. К уже проекту подключились специалисты из 44 регионов России.

В октябре в Подмосковье откроется Центр критических состояний детей. Врачи будут круглосуточно наблюдать за пациентами в реанимациях стационаров Московской области и принимать незамедлительные решения об изменении лечения или транспортировки санавиацией.

А в этом году начнется капитальный здания Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев вручил награды лучшим детским врачам региона.

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В Московской области открыли крупный многофункциональный медицинский центр для детей, создали одну из лучших в России систем родовспоможения, а младенческая смертность сократилась. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев на V Съезде педиатров региона , который стартовал сегодня в Красногорске.

Андрей Воробьев Врачи Медицина
04 сентября 2024, 19:55
Воробьев рассказал о едином стандарте для поликлиник, который внедрят в этом году
Пресс-служба губернатора Московской области
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новшествах в медицинской сфере, которые вскоре появятся в регионе. Это единый стандарт для поликлиник, который внедрят во всех медучреждениях, и многое другое.

«У нас есть проект „Поликлиника. Перезагрузка“. Это единый стандарт, который позволяет сделать поликлиники более эффективными и ориентировать их на удобство пациентов», - написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что скоро начнется капитальный ремонт здания Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах.

«Создадим здесь комфортные условия для мам и малышей. В октябре запустим Центр критических состояний детей, чтобы обеспечить маленьким пациентам круглосуточную помощь», - пояснил губернатор.

Ранее губернатор Андрей Воробьев вручил награды лучшим детским врачам региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Андрей Воробьев Врачи Поликлиники
04 сентября 2024, 19:26
«Большие и отзывчивые сердца». Андрей Воробьев наградил лучших педиатров в Подмосковье
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Лучших педиатров Подмосковья отметили на областном съезде детских врачей. По указу президента губернатор Андрей Воробьев вручил награды, поблагодарив каждого за добросовестный и многолетний труд.

«Я очень благодарна за такую награду. Она не только моя, но и всего моего огромного, дружного и очень профессионального коллектива. Приятно, что здравоохранение в Московской области занимает одно из главных мест. И наше правительство, и Министерство здравоохранения России выделяют на его развитие огромные средства. Детский клинический центр в Красногорске - это вообще космос», - сказала Татьяна Мельник.

Другой получатель награды - участковый педиатр Елена Десятова - наряду с лечебной и диагностической работой решает экспертные вопросы, связанные с состоянием здоровья детей, в том числе сирот и ребят, находящих в трудной жизненной ситуации.

Звания «Заслуженный врач России» удостоили участкового врача-педиатра во Фрязине Елену Десятову и главного врача Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяну Мельник из Люберец.

«Поздравляю вас, и спасибо за ваш тяжелый, многолетний труд. На такой приятной ноте мы сегодня начали V Съезд детских врачей», - отметил Андрей Воробьев.

В Подмосковье - более трех тысяч педиатров, из которых 1,5 тысячи - участковые, а 555 - узкопрофильные специалисты.

«В педиатрии я с 1980 года, в следующем году будет уже 45 лет стажа. Всю жизнь работаю во Фрязине. Педиатр, прежде всего, должен быть неравнодушным человеком. А самый большой плюс в том, что мы работаем с несколькими поколениями наших пациентов. Сначала они были детьми, потом стали родителями и теперь приводят своих детей. Мы - такие семейные доктора», - поделилась Елена Десятова.

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Главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяна Мельник проводит исследования состояния матери и плода. Она владеет всеми видами операций для беременных и молодых мам.

Дети Андрей Воробьев Врачи Медицина
04 сентября 2024, 19:06
Две новые автоцистерны поступили в лесопожарные формирования Подмосковья
Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Две новые автоцистерны получили лесопожарные формирования Московской области. Эти машины используются для тушения пожаров небольшой площади.

«На таком автомобиле пожарный расчет быстро попадает к месту возгорания, а запас воды в 1 600 литров на борту позволяет автоцистерне автономно ликвидировать пожар», - рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

До конца года на вооружение лесопожарных формирований Комлесхоза поступит еще три единицы специализированной техники - седельные тягачи с полуприцепами для транспортировки гусеничной и специальной техники к месту пожара.

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Лесные пожары Машины
04 сентября 2024, 18:57
Школьникам из Подольска напомнили правила поведения в экстренных ситуациях
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В День солидарности в борьбе с терроризмом для школьников городского округа Подольск провели занятия по безопасности в экстренных ситуациях. Ребятам показали тематические фильмы и организовали встречи с дружинниками и представителями сообществ, которые помогают бойцам СВО.

Акция «Беслан: прерванный урок» прошла во Дворце творчества молодежи Подольска. Подростки из восьмых классов школы № 21 увидели снятое во время штурма и захвата заложников видео. Ребятам рассказали о событиях 90-х и 00-х годов.

Школьники смастерили белых журавлей в память о погибших. Ученики выстроились в ряд и собрали слово «Помним».

Подросткам также показали профилактический ролик. Они узнали, как вести себя при обнаружении неизвестных предметов и что делать, если появились вооруженные лица. Беседу с учениками на тему «Экстремизм и терроризм - угроза обществу» провели активисты народных дружин «Кузнечики», «Атаманская сотня» из числа Стрелковского хуторского казачества и центра «Рокот». В начале урока школьники минутой молчания почтили память погибших в Беслане.

«Нам рассказали, как себя нужно вести. Самое главное - не поддаваться панике. В будущем я тоже хочу стать военнослужащим и бороться с подобными правонарушениями», - поделился ученик 9Д класса школы № 34 Денис Никитин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Теракт в Беслане

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