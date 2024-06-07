07 июня 2024, 02:49

Воробьев рассказал, что может появиться на месте «Крокуса»

РИА «Новости»
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На месте «Крокус Сити Холла», где 22 марта в результате теракта погибли 145 человек, может появится памятный сквер. Обсуждения о строительстве уже идут, сообщил РИА «Новости» губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он напомнил, что на обсуждение выносился вопрос о реконструкции здания. Глава региона отметил, что речь идет о частной собственности, поэтому необходимо «соблюдать определенную деликатность».

«Но вместе с тем и общественное мнение, и наша позиция, конечно, предполагает строительство, организацию там сквера памятного. Вот эти обсуждения идут», - добавил Воробьев.

По словам губернатора Подмосковья, рассматривается несколько вариантов, в том числе создание сквера именно на месте трагедии.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооруженные боевики ворвались в здание и начали стрелять по зрителям. Преступники также устроили поджог , который привел к масштабному пожару. Жертвами теракта стали 145 человек.

Поджоги Пожары Строительство Андрей Воробьев Теракт в «Крокусе»
06 июня 2024, 23:56
Минэкологии Подмосковья поможет вернуть незаконно приватизированные земли
Минэкологии МО.
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Работы по изъятию земель, находящихся вблизи водных объектов в незаконной собственности, продолжаются в Подмосковье. Представители Минэкологии Московской области будут участвовать в судебных процессах.

«Все четыре участка сформированы вблизи реки Любосеевка, границы ее прибрежной защитной полосы и водоохранной зоны определены распоряжением министерства», - указал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Он добавил, что в ходе проверки было установлено, что эти участки частично находятся в прибрежной защитной полосе Любосеевки площадью 2,3 тысячи квадратных метров. Кроме того, один из владельцев построил хозяйственное сооружение без разрешения в пределах водоохранной зоны.

Прокуратура просит суд изъять часть незаконно использованных участков земли, а также признать построенное сооружение незаконным и требует его сноса. Министерство экологии поддерживает позицию прокуратуры.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Минэкологии Подмосковья Экология
06 июня 2024, 23:21
Главным тренером ВК «Заречье-Одинцово» стал Константин Ушаков
ВК «Заречье-Одинцово»
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Новым главным тренером волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» в Подмосковье станет Константин Ушаков. Профессиональный спортсмен сменил на посту главного тренера Константина Сиденко, который работал с командой с января 2024 года.

В своей тренерской карьере Константин Ушаков уже имеет значительные достижения. Совместно с краснодарской командой «Динамо» он стал обладателем различных титулов, таких как кубок России (2014, 2015), Кубок ЕКВ (2014/15, 2015/16), бронзовый призер чемпионата России (2015/16), бронзовый призер Кубка России (2020) и финалист клубного чемпионата мира (2015).

Кроме того, под его руководством московский клуб «Динамо» добился победы в Кубке России (2022, 2023) и стал национальным чемпионом (2022/23). Во время его тренерской работы команда также выигрывала Суперкубок России (2023) и Кубок Столетия (2023).

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
06 июня 2024, 23:03
Депутат Коган провел личный прием граждан в Подмосковье
Александр Коган
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Депутат Госдумы от «Единой России», заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган провел личный прием жителей региона. Встречи состоялись в городском округе Кашира.

Александр Коган подчеркнул, что для него встречи с гражданами - напряженная работа, нацеленная на результат.

«Хотя прекрасно понимаю, что решить все проблемы будет очень сложно. Это командная работа нашего коллектива и взаимодействие с главами и правительством», - указал Коган.

Депутат рассказал, что пенсионеры из Зубово попросили приложить усилия, чтобы они тратили меньше времени на проезд к своим домам.

«Сейчас нужно проезжать вкруг. От центра деревни два дома отделяет обширный овраг. В проработку включились заместитель Председателя Совета депутатов Кручинин И.Н. и руководитель управления строительства Администрации Головков Ю. А. Важно разобраться на месте», - отметил депутат.

Он добавил, что по запросу жителей будет сделан выезд на проблематичное место, где специалисты просчитают сценарий и разберутся, как решить проблему.

Кроме того, в ходе совещания обсуждалось, как можно увековечить память героев СССР и ветеранов.

«Вопрос проработаем с администрацией и Фондом капитального ремонта Московской области», - подытожил депутат.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Депутаты Кашира
06 июня 2024, 22:38
Депутат Коган отметил необходимость развития массового спорта в Подмосковье
Александр Коган
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Депутат Госдумы от «Единой России», заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган осмотрел стадион «Спартак» в Кашире. Он указал на необходимость создания условий для развития массового спорта и обеспечения современной инфраструктурой в Подмосковье.

Александр Коган подчеркнул, что стадион «Спартак» обладает полувековой историей, однако там никогда не проводился ремонт.

«Вместе с администрацией увидели облупившиеся трибуны, неработающие душевые, раздевалки в ужасном состоянии, местами проваливаются полы. При этом стадион очень востребован, тут занимаются более тысячи ребят из четырех секций, дети из соседней школы и участники клуба „Активное долголетие“», - рассказал Александр Коган.

Зампред добавил, что с главой Каширы Михаилом Шуваловым был заключен договор о включении работ по ремонту объекта в госпрограмму Подмосковья.

«Проговорили с профильными ведомствами и уже в эту пятницу для оценки объекта приедут представители Минспорта и Минфин Подмосковья», - добавил Коган.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Депутаты Кашира

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