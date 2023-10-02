Воробьев призвал запустить отопление в соцучреждениях Подмосковья
Отопление в социальных учреждениях Московской области необходимо запустить как можно скорее, отметил губернатор Андрей Воробьев на совещании с правительством. Он предложил в первую очередь обеспечить теплом учреждения, где это особенно необходимо.
Глава Московской области обратил внимание вице-губернатора Евгения Хромушина на то, что в регионе похолодало, и добавил: «очень не хочется», чтобы дети мерзли в детсаду.
«Я предлагаю <…> все-таки принять решение по запуску отопления, особенно в социальных учреждениях, потому что пока мы запустимся, пока прогреемся… Пока я предлагаю рассмотреть и принять решение по запуску тепла там, где это необходимо в первую очередь», - подчеркнул Воробьев.