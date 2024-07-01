Воробьев пригласил жителей Подмосковья на фестиваль «Лето.Музыка.Музей»

«Всех ждем», - подчеркнул губернатор.

С более подробной программой мероприятия можно ознакомиться на официальном сайте организаторов. На портале также можно приобрести билеты на фестиваль.

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Грандиозный концерт по сложившейся традиции пройдет музее «Новый Иерусалим».

«Вместе с президентом фестиваля Максимом Дунаевским и худруком Дмитрием Юровским мы подготовили большой музыкальный праздник под открытым небом. Надеемся, что вам он тоже придется по душе», - рассказал Андрей Воробьев в Telegram-канале.

Глава Подмосковья подчеркнул, что среди гостей выступят пианист Николай Луганский, скрипач Павел Милюков, виолончелист Александр Рамм, а также музыканты из Китая и Франции. Кроме того, на открытии фестиваля сыграет государственный академический симфонический оркестр России имени Светланова.