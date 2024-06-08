08 июня 2024, 19:21

Воробьев поздравил соцработников Подмосковья с профессиональным праздником

Пресс-служба губернатора Московской области
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил соцработников с профессиональным праздником. В этой сфере работают более 15 тысяч человек, и каждый день они находятся рядом с теми, кто больше всех нуждается в помощи и сострадании: пожилые люди, инвалиды, дети-сироты. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, социальная сфера - одно из приоритетных направлений работы в Московской области.

«Мы постоянно совершенствуем соцподдержку, повышаем качество услуг. А еще Подмосковье - первый и единственный в стране регион, который ввел меры поддержки именно для работников социальных учреждений», - пояснил Воробьев.

Это компенсация аренды жилья - 20 тысяч рублей для сотрудника и 30 тысяч рублей для семьи ежемесячно; поддержка молодых специалистов - 50 тысяч рублей за первый год и 100 тысяч рублей за второй год работы и другие, пояснил глава Подмосковья.

«Спасибо, дорогие соцработники, за самоотверженный труд и преданность своему делу. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в вашем нелегком, но таком важном деле!» - поздравил Андрей Воробьев специалистов.

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Праздники Андрей Воробьев
08 июня 2024, 19:18
Капремонт школы и детского сада в Ожерелье планируют завершить к осени
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В городском округе Кашира продолжается капитальный ремонт школы № 10 и детского сада № 11. Представители администрации и депутаты посетили строительные участки.

Сейчас в здании школы ведется штукатурка стен, утепление фасада, прокладка коммуникаций и обустройство входных групп. Планируется начать монтаж декоративной облицовки вентилируемого фасада, а в детском саду проводится прокладка инженерных сетей, установка окон и ремонт кровли.

Комиссия отметила высокую скорость выполнения работ на объектах и подтвердила соблюдение графика.

Напомним, что работы по капитальному ремонту осуществляются в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры на 2023–2027 годы» и Национального проекта «Образование».

После завершения ремонта школа и детский укомплектуют новой мебелью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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Школы Детские сады Кашира Ремонтные работы
08 июня 2024, 18:27
Шесть новых услуг добавили в МФЦ Химок с начала года
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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С начала текущего года в МФЦ городского округа Химки добавлено шесть новых услуг. Теперь посетители имеют возможность подавать и получать документы из Федеральной налоговой службы, Министерства социального развития Подмосковья и Минцифры.

Самыми востребованными среди жителей Химок стали заявления на прием, регистрацию и передачу заявки работодателя о необходимости привлечения иностранных работников с соответствующими документами, подтверждающими информацию, указанную в заявке, а также на личную идентификацию пользователей для получения сертификата в мобильном приложении «Госключ».

Муниципальный депутат Юлия Ишкова сообщила, что офисы МФЦ функционируют по принципу одного окна, что значительно облегчает процесс. Предоставляется около 400 услуг на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Напомним, что прием заявителей в Химках осуществляется через 58 окон приема и выдачи документов с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что развитие ИИ позволит следить за порядком и безопасностью.

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Химки МФЦ
08 июня 2024, 18:17
Завод сухих смесей «Цементум» в Воскресенске расширил линейку продукции
Телеканал «360»
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В 2021 году компания «Цементум» начала процесс реконструкции и модернизации производства, а также строительство нового предприятия по производству сухих смесей. Теперь завод планирует выпускать 120 тысяч тонн сухих смесей в год, расширяя свою линейку продукции.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж.

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Директор Воскресенского производственного кластера «Цементум» Ольга Будкина отметила, что за 2023 год достигнуты все плановые показатели по производству клинкера и цемента, а в этом году спрос на цемент на рынке превышает предложение, что подтверждает важность производства.

Предприятие активно модернизируется, запущена новая цементная мельница, и в настоящее время восстанавливается дополнительное оборудование в сырьевом отделении. Помимо цемента, на нем начали производить сухие строительные смеси.

На предприятии работают более 350 человек, из которых 70% - жители Подмосковья и Москвы. Руководство завода также привлекает специалистов из других регионов для обеспечения высокого профессионализма и эффективного управления процессами производства.

Заводы Воскресенск
08 июня 2024, 17:29
Чирлидеры из Донецка посетили фабрику здорового питания в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Чирлидеры из Донецка посетили фабрику здорового питания в городском округе Химки. Во время экскурсии они узнали о процессе производства сладостей и попробовали себя в роли кондитеров.

Чирлидеры из Донецка приехали в Химки на спортивные сборы и примут участие в турнире «Надежды России». Помимо тренировок, девочки посещают различные мероприятия, такие как театры и экскурсии.

Предприятие специализируется на производстве полезных сладостей из натуральных компонентов без химических добавок и сахара. В ходе мастер-класса чирлидеры научились готовить фруктово-ореховые батончики. Директор по развитию производства компании поделился, что их миссия - создавать продукты, которые приносят удовольствие и полезны для здоровья.

Отметим, что всероссийский фестиваль спорта «Надежды России» впервые пройдет в Химках. Мероприятие направлено на популяризацию физической культуры и спорта, и 8 июня в Баскетбольном центре «Химки» пройдут соревнования по шести различным видам спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Вместить стадион может свыше 230 зрителей.

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Спортсмены Химки Экскурсии

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