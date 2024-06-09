Воробьев поздравил победителей азиатской олимпиады по физике из Подмосковья

Международный фестиваль творчества особенных детей «В будущее без границ» провели в Московской области. В его организации принимали участие правительство региона, уполномоченный при президенте России по правам ребенка, а также представители Россотрудничества.

Мероприятие собрало свыше двух тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья из 20 регионов России. Кроме того, участие принимали представители Узбекистана, Белоруссии, Казахстана и других стран.

Организаторы отмечают, что в 2024 году в мероприятии впервые участвовали народные коллективы, прибывшие из ЛНР.

Фестиваль привлекает гостей со всего мира. В прошлом году его отметили международным статусом и включили в топ-100 лучших социальных проектов России.

«Мы приехали поделиться с родителями и их детьми нашим творчеством. Так как фестиваль в этом году посвящен сказкам народов мира, мы и гипсовые заготовки привезли соответствующие. Предлагаем ребятам раскрашивать героев сказок Ханса Кристиана Андерсена „Русалочка“ и „Принцесса на горошине“, национальных сказок Африки и других. Детям мастер-класс нравится», - отметила педагог дополнительного образования КЦСОиР «Шатурский» Александра Засорина.

На сегодняшний день Ассоциация родителей детей-инвалидов Подмосковья объединяет 60 общественных организаций и свыше 11 тысяч человек.

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