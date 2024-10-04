Воробьев поздравил Физтех-лицей имени Капицы в Долгопрудном с 10-летием

«Я сегодня здесь, в этих прекрасных стенах, чтобы поздравить наших дорогих учителей - самых талантливых, отзывчивых, требовательных и профессиональных. Ребята, которые учатся здесь, учатся с удовольствием, достигают результатов. Желаю вам, дорогие школьники, чтобы все самые смелые мечты, которые вы вынашиваете в своих светлых головах, реализовались», - сказал губернатор.

В этом году Физтех-лицей имени Капицы стал лучшей школой страны по конкурентоспособности выпускников в рейтинге РАЭКС, обогнав МГУ.

Для Андрея Воробьева учителя и дети провели увлекательную экскурсию по лицею. В одной из лабораторий губернатор высадил саженец «Андреевской» клубники - весной на территории лицея появится ягодная поляна. А в лаборатории тестирования продуктов ученики 3-4 классов показали главе региона, как они делают крем для своих мам. Также школьники продемонстрировали собственные разработки, например, собранный из велосипедных колес «Марсоход».

В прошлом году на базе лицея появились учебный корпус начальной школы на 425 мест, кампус для проживания на 200 мест и первый в России детский Технопарк. В его составе 55 лабораторий: «Биохимтех», «Цифратех», «Мехтех», «Кванттех», «Техпред», экспериментальная агрозона, инженерные и творческие мастерские, и другие.

После окончания лицея выпускники с легкостью поступают в лучшие российские вузы: МГУ, ВШЭ, МГИМО, лингвистический университет, более 75% - в МФТИ. В этом году среди выпускников школы 88 медалистов, 66 ребят, получивших высший балл на ЕГЭ и 16 мультистобальников.

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