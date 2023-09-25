Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах Подмосковья

Читайте нас в:

Он подчеркнул, что ранняя подготовка ребенка к предстоящей учебе поможет ему достичь высоких результатов в школе.

«Важно не только открывать школы и сады, как мы часто говорим, но и обеспечивать там трансформации, применение лучших практик для подготовки наших малышей от трех до семи лет к предстоящему обучению», - заявил Андрей Воробьев.

Губернатор Подмосковья напомнил, что в регионе уже работают детские сады, совмещенные со школами, где воспитанников начинают готовить к учебе с раннего возраста. Это помогает детям не только в получении знаний, но и в преодолении психологического барьера в школьной жизни.

В городском округе Дубна три детских сада передали для обучения первоклассников. Начальник управления народного образования муниципалитета Светлана Жаленкова заявила, что адаптация у новых школьников прошла очень мягко. Детей постепенно знакомят и с помещением основной школы, куда они пойдут в следующем учебном году.