20 мая 2024, 16:07

Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в Подмосковье

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Расселение жителей аварийного фонда остается на контроле правительства, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, проекты нового строительства не пропускают без обременения по расселению ветхого жилья.

«Где-то нужен более энергичный подход по капитальному ремонту, а где-то есть победы по расселению, но люди хотят ясности, когда переедут они. Эту тему мы сами поднимаем, говорим о ней. Вся стройка в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», - отметил Воробьев.

Он напомнил, что сейчас дольщиков нет, однако, есть те, кто живет в неподобающих условиях. Одна из главных задач - своевременно решить эту проблему.

«Почти миллион жителей Подмосковья до сих пор проживают в бараках, старых хрущевках и нуждаются в расселении. Запрос на улучшение жилищных условий ежегодно растет, о чем свидетельствует статистика по жалобам», - подчеркнула советник губернатора Московской области в ранге министра Хатиа Окуджава.

По ее словам, дома, признанные аварийными до 2017 года, до сих пор не расселены. Чтобы выполнить региональную программу на 2019–2025 годы, необходимо до конца 2025 года расселить еще 11 тысяч человек.

Хатиа Окуджава отметила, что есть ряд проблем, которые затягивают сроки переселения жителей. Например, ветхие дома не признают аварийными и не включают в программу. Кроме того, зачастую жителям предлагают капитальный ремонт, проведение которого уже малоэффективно.

На данный момент Подмосковье входит в топ-3 по темпам строительства коммерческого жилья, а по расселению ветхого фонда - на 69 месте по оценке Фонда развития территорий.

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Андрей Воробьев Дольщики
20 мая 2024, 16:17
Последние звонки в школах Подмосковья прозвенят 24 и 25 мая
Ирина Калашникова
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Торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года, пройдут в школах Подмосковья 24 и 25 мая. В городских округах запланировано более двух тысяч праздничных мероприятий, о чем сообщили в Министерстве образования Московской области.

«В этом году последний звонок прозвенит для 127 тысяч наших выпускников. Более 33 тысяч ребят заканчивают 11-й класс, а из девятого выпускаются почти 94 тысячи школьников», - сообщил первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн.

Впереди у выпускников ответственный период. ОГЭ стартует уже 21 мая с экзаменов по иностранным языкам. А одиннадцатиклассники напишут первые ЕГЭ по литературе, географии и химии 23 мая.

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Школы Школьники Образование
20 мая 2024, 16:16
Активисты из Химок предложили идеи для нацпроекта «Молодежь и дети»
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Жители городского округа Химки стали соавторами нового национального проекта «Молодежь и дети». Его концепцию ранее продемонстрировали на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Национальный проект «Молодежь и дети» предполагает создание комфортных условий для самореализации молодых людей в России и продвижение традиционных морально-нравственных ценностей. Особое внимание уделят развитию волонтерского движения и активной гражданской позиции.

«В нашей стране огромное внимание уделяется развитию молодежной политики и поддержке подрастающего поколения. Предполагается, что новый нацпроект затронет многие сферы. Это духовно-нравственное воспитание молодежи, помощь с поиском первой работы и дальнейшим трудоустройством для начинающих специалистов и многое другое», - поделился муниципальный депутат Химок Александр Васильев.

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Химки Молодежь Нацпроекты
20 мая 2024, 16:14
Пикниковую зону организовали для жителей Белоозерского
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Зону отдыха с возможностью разведения огня организовали для жителей Белоозерского. В ней есть семь беседок с мангалами, где можно готовить шашлыки.

Лесничий Виноградовского филиала «Мособллеса» Анна Маркова сообщила, что это единственное место в городе, где это разрешено. Все беседки оборудованы крышами, лавочками и столами. Жителей просят сохранять место в чистоте и порядке, разжигать огонь только в мангале и убирать за собой мусор.

Напомним, с 1 апреля на территории Московской области начался пожароопасный сезон. Разжигать огонь в неположенных местах запрещено, включая зоны отдыха, не предназначенные для этого. За нарушение предписаний грозит штраф от 15 до 60 тысяч рублей для физических лиц и до двух миллионов рублей - для юридических лиц, а за умышленный поджог леса предусмотрено до восьми лет лишения свободы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе.

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Отдых Лесные пожары Воскресенск
20 мая 2024, 16:12
Объект археологического наследия выявили в Красногорске
Главное управление культурного наследия Московской области
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Управление культурного наследия Московской области внесло в перечень объект археологического наследия «Селище „Дмитровское-2“, начало I тыс. н. э., XII–XVII вв.». Он расположен в городском округе Красногорск.

Этот объект имеет высокую ценность для изучения истории заселения и хозяйственной деятельности на данной территории в указанные периоды. Обнаруженная археологическая структура - светло-бурой супеси с включениями белесой супеси и камней со следами ожелезнений.

Обнаруженные в ходе местных раскопок археологические находки включают в себя фрагменты керамических сосудов XIV–XVI веков.

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Красногорск

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