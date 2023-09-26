Воробьев поблагодарил главврача больницы Воскресенска Райхмана за сильную команду

26 сентября 2023, 23:55
Пресс-служба губернатора Московской области
Читайте нас в: Google Новости

Сквер «Вишневый сад» в городском округе Воскресенск стал местом встречи губернатора Московской области Андрея Воробьева и сотрудников местной больницы во главе с главным врачом Юрием Райхманом. Глава региона поблагодарил руководителя коллектива за сильную команду, которую он собрал под своим руководством.

«В Воскресенске медицина всегда была на должном уровне благодаря вам, Юрий Нухимович, команде, которую вы собрали. Вы всегда показывали - главное, что дает результат - врачи. Я хочу поблагодарить за это. Сегодня пригласил вас в сквер, чтобы еще раз подчеркнуть важность вашей работы, я бы даже сказал служения - и для Подмосковья, и для Воскресенска» - заявил Воробьев.

Райхман начал работать в Воскресенской городской больнице № 2 в 1984 году хирургом, а спустя 20 лет он занял пост главного врача и собрал вокруг себя уникальных специалистов, которые проводят эндоскопические операции без крупных разрезов.

Благодаря проведенному ремонту в больнице появилось современное отделение амбулаторной эндоскопии и уникальный медицинский центр по малоинвазивному хирургическому лечению грыж.

Главный врач подчеркнул, что в целом по стране такие виды оперативного вмешательства проводят в 3% случаев, в Подмосковье в два раза больше. А в Воскресенске 86% операций проводят эндоскопическим способом.

Всего к Воскресенской городской больнице № 2 прикреплены более 156 тысяч человек, в том числе свыше 30 тысяч детей.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.

Андрей Воробьев Врачи
Комплекс «Город сладостей» открыли в Егорьевске
23 октября 2023, 02:00
Андросова Юлия
Читайте нас в: Google Новости
В Егорьевске открыли комплекс «Город сладостей». В церемонии приняли участие депутат Госдумы Денис Майданов, первый замминистра инвестиций Евгений Подлипенский и глава округа Дмитрий Викулов.

«Игорь Викторович, от всей души поздравляю с открытием. Я рад, что наше Подмосковье развивается. И горжусь такими людьми как вы, которые гордо поднимают свой флаг и улучшают свое отечество», - сообщил Майданов.

Объект площадью 40 гектаров начали строить в 2021 году. Он будет включат в себя кондитерскую фабрику по производству конфет, газировки и мороженого, развлекательно-обучающий центр с экскурсиями, парк развлечений с аттракционами и студию мультипликации.

Первый корпус уже готов, для второго и третьего залиты основания и фундамент. Их достроят в 2028 году. Запуск первых линий стартует в этом году.

«Нашей компании порядка 12 лет. У нас была мечта создать конфеты для девочек „Машины сладости“ и для мальчиков „Мишины сладости“», - заявил гендиректор Игорь Рубцов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Егорьевск
Семь новых зон отдыха создали в парках Подмосковья в этом году
22 октября 2023, 22:29
Министерство благоустройства Московской области
Читайте нас в: Google Новости
В этом году в Московской области появились семь новых зон отдыха в парках. Об этом сообщили в министерстве благоустройства региона.

В Глуховском парке в Богородском округе открыли детскую игровую зону площадью 360 квадратных метров.

«Данная зона оборудована игровыми элементами, спроектированными с учетом потребностей в умственном и физическом развитии детей. Вдобавок, для комфорта посетителей были установлены фигурные диваны, скамьи и павильон», - уточнили в ведомстве.

Также зоны для экстремальных видов спорта появились в парке Скитские пруды в Сергиевом Посаде, парке Победы в Талдоме и в деревне Гальчино в Домодедове. В парке имени Стрекалова в Мытищах обустроили площадку для детей, а в парке Пехорка-лес в Балашихе и парке «Дубки» в Наро-Фоминске - для спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность создания парков и зон отдыха. Он подчеркнул, что жители Подмосковья высоко оценивают проведенную работу по благоустройству территорий.

Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство
Директор школы для детей с ОВЗ в Коломне стал лучшим руководителем Подмосковья
22 октября 2023, 20:43
Читайте нас в: Google Новости
Учитель труда и директор школы «Надежда» для детей с ОВЗ в Коломне Дмитрий Московцев победил на конкурсе «Лучший руководитель в образовании» в Подмосковье. Его трудовой стаж составляет 10 лет. Для педагога работа с особенными детьми — это индивидуальный подход и радость каждой победе ученика.

«Успехи есть у каждого. Для кого-то успех - это победа в каком-то конкурсе, для кого-то успех - сказать первое слово, написать первое слово, научиться разговаривать, научиться вести себя, делать что-то правильно», - заявил Московцев.

Особенность методики педагога заключается в акценте на изучение профессий. Школьники постигают азы столярного, слесарного, швейного дела, учатся класть кирпич и фотографировать. Также в школе работают с дефектологом и логопедом.

Занятия стали более продуктивными с появлением нового оборудования. Его удалось приобрести благодаря проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование».

В школе «Надежда» учатся более 200 детей. Выпускники учреждения являются успешными студентами колледжей Коломны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что капитальный ремонт 20 детских садов начнется в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна Школы
Экологический велозаезд прошел в Можайске
22 октября 2023, 19:06
Читайте нас в: Google Новости
В Можайске прошел экологический велозаезд «ЧистоВело». Он стал частью спортивной программы форма РЭО.

«Несмотря на плохие плотоядные условия, нам удалось собрать экологическую повестку. В некотором смысле спорт и экология являются полезными привычками. Эти понятия идут рука об руку», - сообщил PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Заезд традиционно начали с разминки. Ее провели звезды и ведущие спортсмены страны.

На территории стартового городка есть все необходимое для подготовки к заезду. Также для гостей организовали мастерскую «Зеленый фургон», где показали, как работает экономика замкнутого цикла.

«Этот велозаезд - в рамках экологического марафона. Это тоже недалекая от меня тема, то есть, здесь все совместилось для меня - это спорт и экология. Понимание в голове, что нужно беречь то, где мы живем», - сообщил российский фигурист, заслуженный мастер спорта России Алексей Ягудин.

Для спортсменов подготовили четыре дистанции - на 10, 20, 40 и 60 километров.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Можайск

Новости по теме