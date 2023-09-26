Воробьев поблагодарил главврача больницы Воскресенска Райхмана за сильную команду
Сквер «Вишневый сад» в городском округе Воскресенск стал местом встречи губернатора Московской области Андрея Воробьева и сотрудников местной больницы во главе с главным врачом Юрием Райхманом. Глава региона поблагодарил руководителя коллектива за сильную команду, которую он собрал под своим руководством.
«В Воскресенске медицина всегда была на должном уровне благодаря вам, Юрий Нухимович, команде, которую вы собрали. Вы всегда показывали - главное, что дает результат - врачи. Я хочу поблагодарить за это. Сегодня пригласил вас в сквер, чтобы еще раз подчеркнуть важность вашей работы, я бы даже сказал служения - и для Подмосковья, и для Воскресенска» - заявил Воробьев.
Райхман начал работать в Воскресенской городской больнице № 2 в 1984 году хирургом, а спустя 20 лет он занял пост главного врача и собрал вокруг себя уникальных специалистов, которые проводят эндоскопические операции без крупных разрезов.
Благодаря проведенному ремонту в больнице появилось современное отделение амбулаторной эндоскопии и уникальный медицинский центр по малоинвазивному хирургическому лечению грыж.
Главный врач подчеркнул, что в целом по стране такие виды оперативного вмешательства проводят в 3% случаев, в Подмосковье в два раза больше. А в Воскресенске 86% операций проводят эндоскопическим способом.
Всего к Воскресенской городской больнице № 2 прикреплены более 156 тысяч человек, в том числе свыше 30 тысяч детей.
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