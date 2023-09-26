Воробьев поблагодарил главврача больницы Воскресенска Райхмана за сильную команду

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«В Воскресенске медицина всегда была на должном уровне благодаря вам, Юрий Нухимович, команде, которую вы собрали. Вы всегда показывали - главное, что дает результат - врачи. Я хочу поблагодарить за это. Сегодня пригласил вас в сквер, чтобы еще раз подчеркнуть важность вашей работы, я бы даже сказал служения - и для Подмосковья, и для Воскресенска» - заявил Воробьев.

Райхман начал работать в Воскресенской городской больнице № 2 в 1984 году хирургом, а спустя 20 лет он занял пост главного врача и собрал вокруг себя уникальных специалистов, которые проводят эндоскопические операции без крупных разрезов.

Благодаря проведенному ремонту в больнице появилось современное отделение амбулаторной эндоскопии и уникальный медицинский центр по малоинвазивному хирургическому лечению грыж.

Главный врач подчеркнул, что в целом по стране такие виды оперативного вмешательства проводят в 3% случаев, в Подмосковье в два раза больше. А в Воскресенске 86% операций проводят эндоскопическим способом.

Всего к Воскресенской городской больнице № 2 прикреплены более 156 тысяч человек, в том числе свыше 30 тысяч детей.

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