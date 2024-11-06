Воробьев: опыт Подмосковья учтут при принятии реформы МСУ в России

Подмосковье стало одним из пилотных регионов для реализации реформы. Этот опыт планируют распространить на всю страну. В соответствии с концепцией законопроекта, муниципальные районы в течение нескольких лет преобразуют в городские и муниципальные округа.

«Все, что мы делаем в Московской области, мы обязательно делаем сообща и с Советом депутатов на муниципальном уровне, и, конечно, с главой. Также у нас очень активно работает Общественная палата. Все эти институты для нас важны, и, безусловно, нам крайне важно, чтобы и новая редакция 131-го закона позволяла нам эти партнерские отношения сохранить», - указал Воробьев.

Реформа территориальной организации органов местного самоуправления в Подмосковье началась в 2014 году. На тот момент в регионе насчитывалось 36 муниципальных районов, 36 городских округов (в том числе пять закрытых административно-территориальных образований) и 288 поселений, включая городские и сельские.

После реформы в Подмосковье осталось 57 городских округов, включая пять ЗАТО. Это преобразование позволило оптимизировать работу местных администраций. Так, сократилось количество сотрудников и уменьшились расходы на содержание администраций.

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что в стране есть более 20 регионов, которые самостоятельно перешли на одноуровневую систему управления. Московская область служит примером успешной оптимизации структур управления. Он подчеркнул, что стоит сосредоточить полномочия местной власти в одном законе, вместо 100 и более существующих нормативных актов.

«Однако важно, чтобы даже там, где сейчас двухуровневая муниципальная система, текущие органы власти завершили свои полномочия, прежде чем будут внесены изменения в систему управления», - подытожил Крашенинников.