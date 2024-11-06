06 ноября 2024, 22:53

Воробьев: опыт Подмосковья учтут при принятии реформы МСУ в России

Читайте нас в: Google Новости

Законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» готовится к принятию во втором чтении Госдумой. Поправки к закону обсудили губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Подмосковье стало одним из пилотных регионов для реализации реформы. Этот опыт планируют распространить на всю страну. В соответствии с концепцией законопроекта, муниципальные районы в течение нескольких лет преобразуют в городские и муниципальные округа.

«Все, что мы делаем в Московской области, мы обязательно делаем сообща и с Советом депутатов на муниципальном уровне, и, конечно, с главой. Также у нас очень активно работает Общественная палата. Все эти институты для нас важны, и, безусловно, нам крайне важно, чтобы и новая редакция 131-го закона позволяла нам эти партнерские отношения сохранить», - указал Воробьев.

Реформа территориальной организации органов местного самоуправления в Подмосковье началась в 2014 году. На тот момент в регионе насчитывалось 36 муниципальных районов, 36 городских округов (в том числе пять закрытых административно-территориальных образований) и 288 поселений, включая городские и сельские.

После реформы в Подмосковье осталось 57 городских округов, включая пять ЗАТО. Это преобразование позволило оптимизировать работу местных администраций. Так, сократилось количество сотрудников и уменьшились расходы на содержание администраций.

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что в стране есть более 20 регионов, которые самостоятельно перешли на одноуровневую систему управления. Московская область служит примером успешной оптимизации структур управления. Он подчеркнул, что стоит сосредоточить полномочия местной власти в одном законе, вместо 100 и более существующих нормативных актов.

«Однако важно, чтобы даже там, где сейчас двухуровневая муниципальная система, текущие органы власти завершили свои полномочия, прежде чем будут внесены изменения в систему управления», - подытожил Крашенинников.

Законы Андрей Воробьев Депутаты Россия
06 ноября 2024, 21:22
Церемония вручения первых паспортов прошла в Чехове
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
В Чехове состоялось торжественное вручение первых паспортов юным жителям. В преддверии Дня народного единства 10 школьников получили главный документ гражданина России из рук главы муниципалитета Михаила Собакина.

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин обратился к ребятам с напутственными словами.

«Сегодня мы вам вручаем ваш первый паспорт, пройдет какое-то время и эти паспорта будете вручать уже вы также в сильной и независимой стране. И в этот день я хочу вам пожелать неиссякаемой энергии на благо нашей Родины и всегда оставаться патриотом. Поздравляю вас», - отметил глава.

Этот день стал особенным для школьников, ведь получение паспорта символизирует не только свободу и взросление, но и ответственность. Среди получивших документ был Егор Татаринов, ученик школы № 3, который поделился своими впечатлениями: «Мне было очень волнительно, но в принципе очень приятно, что сам глава вручил мне паспорт». Он также добавил: «Родители мне рассказали о том, что можно либо торжественно, либо в МФЦ получить паспорт, но я подумал, что в МФЦ как-то скучно будет, поэтому решил торжественно».

Еще одной участницей мероприятия стала Алина Дорохина из Новобытовской школы. Девушка занимается спортом и является хорошисткой, занимая вторую строчку в рейтинге класса. Алина мечтает стать учителем и с радостью отметила: «Радость, ну и, наверное, переживания. Это новая страничка в твоей жизни». Она также добавила: «Ждала своего четырнадцатилетия ради этого. Я очень хотела, чтобы именно торжественное вручение было, мы его долго достаточно ждали».

По традиции мероприятие завершилось общим фото на память. Ребятам также подарили сувениры и Конституцию России, чтобы они знали свои права и обязанности как юные граждане страны.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Чехов Школьники
06 ноября 2024, 20:13
Рейд по борьбе с нетрезвыми водителями завершат в Одинцове 10 ноября
Читайте нас в: Google Новости
Операция «Нетрезвый водитель» пройдет в Одинцовском округе с 4 по 10 ноября. Мероприятие направлено на борьбу и выявление пьяных водителей за рулем.

Главная цель операции: снизить количество дорожно-транспортных происшествий и сделать дороги безопаснее.

Полиция будет усиленно проверять городские улицы и искать нарушителей. Стоит отметить, что водитель, пойманный за рулем в нетрезвом виде, заплатит штраф 30 тысяч рублей и лишится прав на 1,5-2 года. Такая же санкция предусмотрена за отказ от медицинского освидетельствования. А уже повторное нарушение грозит уголовной ответственностью.

Если вы заметили пьяного водителя, то сообщите об этом по указанным ниже телефонам: 8 (495) 598-26-02; 8 (495) 597-99-55; 8 (495) 598-24-63.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Машины Водители
06 ноября 2024, 20:12
Чемпионат по футзалу начался в Солнечногорске
Читайте нас в: Google Новости
Чемпионат по футзалу стартовал на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Авангард» в Солнечногорске. В турнире примут участие 14 команд из местных клубов и одна команда из Зеленограда. Чемпионат продлится до конца марта.

Соревнования проводятся уже четвертый год подряд под эгидой «Солнечногорского футбольного союза». Некоторые команды усилили свои составы сильными игроками из соседних городов, что обещает интересную и напряженную борьбу.

«Мы нацелены на развитие и привлечение все большего числа людей к футболу», - отметил руководитель «Солнечногорского футбольного союза» Василий Васильев.

Чемпионат проходит в два этапа. На первом этапе команды играют в круговой системе, где каждая встречается с каждой один раз. Восемь лучших команд выходят в группу А, остальные - в группу Б. На втором этапе также проводятся круговые встречи, по итогам которых определяются чемпионы в каждой группе.

«Мы участвуем в этом чемпионате уже третий год. Большое спасибо организаторам за их работу. Это объединяет коллективы и поддерживает молодежный спорт», - сказал руководитель Футбольного клуба «ТиШе» Шариф Гамидов.

На данный момент лидирует команда «Серебряная черепаха» с семью очками после трех игр. Следом идут идут «Факел», Rekintso United и «ДСЭП № 7», у которых по шесть очков после двух матчей. Все участники чемпионата по итогам получат награды, а лучшие игроки - индивидуальные призы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Солнечногорск Футбол
06 ноября 2024, 20:11
Три новые машины поступили на станцию скорой помощи в Солнечногорске
Читайте нас в: Google Новости
Автопарк подстанции скорой помощи в Солнечногорске пополнился тремя новыми автомобилями. Два автомобиля будут работать в Солнечногорске, а третий — в поселке Алабушево. Они выйдут на линию в ближайшее время.

Новые машины на базе отечественной марки «ГАЗель NEXT» оснащены современным реанимационным оборудованием, включая систему искусственной вентиляции легких, электрокардиографы с возможностью дистанционной передачи данных на кардиопульт и дефибрилляторы.

Как отметил старший фельдшер подстанции скорой помощи в Солнечногорске Андрей Волошин, в этих автомобилях есть все необходимое для экстренной медицинской помощи. Также они оборудованы системами для обеззараживания воздуха, климат-контролем и системой ГЛОНАСС.

«Мы видим огромную поддержку системы здравоохранения округа в лице губернатора, правительства Московской области. Это и постройка новых медицинских учреждений, и приобретение современного оборудования и машин скорой помощи, и меры социального обеспечения для врачей, которые расширяются с каждым годом. Благодаря этому растет и качество услуг для наших жителей», - рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

Всего губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал 77 автомобилей скорой помощи для подстанций региона, а в 2025 году планируется закупка еще около 80 машин. Ранее, в 2023 году, в Солнечногорске была открыта современная подстанция скорой помощи, которая обслуживает около 150 тысяч человек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Скорая помощь Машины

Новости по теме