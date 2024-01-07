07 января 2024, 10:24

Воробьев обратился в СК по вопросу передачи котельной в Климовске мунпредприятию

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился с просьбой в Следственный комитет выйти с ходатайством в суд о передаче котельной в Климовске в эксплуатацию муниципальному предприятию. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Воробьев подчеркнул, что получить в эксплуатацию котельную крайне важно, а обращения к собственнику действия не возымели. Таким образом, решить вопрос можно двумя путями: через уголовное дело или добровольно.

«Поэтому обращаюсь в Следственный комитет, прежде всего, чтобы можно было выйти в суд для того, чтобы мы могли взять в эксплуатацию, набрать персонал и полностью провести ревизию и дальнейшие работы», - пояснил губернатор.

По его словам, ситуация продолжает оставаться непростой. Персонал здесь только рядовой, собственника и владельцев власти Подмосковья не видели, как и генерального директора.

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Андрей Воробьев
07 января 2024, 10:02
Воробьев сообщил о запуске второго котла для подачи тепла жителям Климовска
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Второй котел запустили для подачи теплоснабжения и горячей воды в Климовске. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Теперь с двумя работающими котлами у нас достаточно мощностей, чтобы обогреть квартиры, в которых не было отопления», - подчеркнул он.

По словам Воробьева, сейчас проблемой может стать состояние системы отопления в жилых домах. Речь идет о трубах и батареях, которые могли частично разморозиться. С учетом этого в микрорайоне мобилизовали много аварийных бригад.

Специалисты работают над тем, чтобы подключить дома к теплу как можно быстрее, заключил губернатор.

Ранее Воробьев отметил, что аварию в Климовске допустил владелец частной котельной. В обстоятельствах случившегося теперь разбираются правоохранительные органы. Для ликвидации последствий власти подключили предприятия из разных округов Подмосковья.

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Подольск Андрей Воробьев Коммунальные аварии
07 января 2024, 09:30
Пункт временного пребывания организовали для жителей Подольска
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В Подольске открылся пункт временного пребывания для жителей оставшихся без тепла домов. Об этом в Telegram-канале сообщил глава городского округа Григорий Артамонов.

«Для людей, в чьих домах отсутствует отопление, организовали пункт временного пребывания на базе УСЦ „Юность“, - написал он.

Артамонов уточнил, что с 09:00 на пункт размещения привезут горячее питание и чай, у людей появится возможность принять теплый душ и отдохнуть.

Об аварии на обеспечивающей Подольск теплом котельной «КСПЗ» стало известно в среду, 3 января. После этого подачу горячей воды и тепла в микрорайон Климовск приостановили.

Артамонов объяснял, что объект находится на территории закрытого предприятия «Климовский патронный завод», сотрудники которого не сообщали об аварии. После перезапуска одного из котлов потоки горячей воды повредили тепловые сети , которые находятся на территории района.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что регион бросил все силы, чтобы как можно скорее обеспечить теплом квартиры в Климовске. Он подчеркнул, что аварию на теплосетях допустили владельцы частной котельной.

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Подольск Коммунальные аварии
07 января 2024, 08:49
Второй котел на котельной завода в Климовске запустят в ближайшее время — Воробьев
Telegram
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Подмосковье бросило все силы и средства, чтобы как можно скорее решить проблему и подать тепло во все квартиры микрорайона Климовск. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Двое суток работаем в Климовске - где тяжелая ситуация с отоплением. Здесь развернут оперативный штаб», - указал Воробьев.

Губернатор обратил внимание, что аварию допустил владелец частной котельной. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранительные органы. К ликвидации последствий власти подключили предприятия из разных округов Подмосковья.

«Всего в Климовске 170 домов, которые остались без отопления. Вчера удалось запустить один котел», - уточнил он.

К середине дня к нему подключили дома на Заводской улице (дома 6а, 8, 14, 16, 24/1, 4, 4а, 6, 20а, 20б, 20в, 24, 10, 12, 18, 4б, 1б) и на Молодежной улице (дома: 2/3, 2/2, 2/1, 3, 5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 4, 6) Вечером подали тепло также в дома на Западной улице (дома 9, 9а), Симферопольской улице (дома 4, 5), Заводской улице (дома 5, 22, 7), улица Дмитрия Холодова (дом 4), проспекте 50 лет октября (дом 4).

«В самое ближайшее время мы запустим второй котел на 20 гкал на котельной завода. Это усилит текущую мощность котельной примерно в два раза и стабилизирует параметры. После этого мы сможем дать тепло в дома третьей очереди - ожидаем это к середине дня», - пояснил губернатор.

Речь идет о домах 12, 8/9, 10, 10а на проспекте 50 лет Октября, доме 10 на Заводской улице, домах 11 и 13 на Симферопольской улице, домах 2 и 2а на Октябрьской площади, 8/9 на проспекте 50 лет Октября.

«Понимаем всю сложность ситуации. Преодоление последствий аварии - сейчас абсолютный приоритет. Делаем все возможное», - заключил Воробьев.

Подольск Андрей Воробьев Коммунальные аварии
07 января 2024, 03:47
Глава Подольска Артамонов устроил поквартирный обход домов после аварии в котельной
РИА «Новости»
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Котельная, расположенная на территории закрытого режимного предприятия «Климовский патронный завод» ЗАО «КСПЗ», начала работать на резервном котле, теплоресурс подается также в новые дома, поэтому температурный режим иногда начинает падать. За этот период жителям сделают перерасчет по отоплению и электроэнергии. Об этом глава городского округа Подольск Григорий Артамонов рассказал, посетив жителей пострадавших домов.

По словам главы округа, сейчас руководители и сотрудники Мособлэнерго находятся на местах по поручению губернатора, также работают передвижные электростанции и бригады, более 45 многоквартирных жилых домах уже подключили к теплу.

Артамонов проверил батареи в квартире пожилой женщины, объяснив, что если их вдруг выключили, то обратно включат уже через полчаса. Он также отметил, что, если вдруг потекут радиаторы, то на этот случай уже сформировали резерв и замену радиаторов произведут на бесплатной основе.

Артамонов также ответил на вопрос об оплате теплоэнергии и электроэнергии. По его словам, за период, когда произошла авария, жильцам пострадавших домов сделают перерасчет, поэтому они «за это ни копейки не заплатят».

«Запустили тепло в дома 4, 4а, 6, 10, 12, 18, 20а, 20б, 20в, 24, 24к1 по улице Заводской. Проспект 50 лет Октября, д. 4. Симферопольская, д. 9. Западная, дома 6, 8.П. Южный, 23. Проспект 50 лет Октября, 8/9, 10, 10А, 12/7. Улица Западная, 9, 9А», - позже уточнил в своем Telegram-канале Артамонов.

Ранее глава Подольска назвал причиной отключения отопления и аварий на теплосетях Климовска аварию в котельной , расположенной на территории закрытого режимного предприятия «Климовский патронный завод» ЗАО «КСПЗ». Его сотрудники пытались решить проблему самостоятельно, поэтому сутки о ней ничего не сообщали.

Подольск ЖКХ Коммунальные аварии

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