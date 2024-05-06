Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье

Недавно выездная администрация при участии губернатора прошла в Селятине. На встрече, длившейся более двух часов, обсудили волнующие жителей вопросы: строительство дороги до агрохаба, здравоохранение и ЖКХ.

«Очередной раз мы видим, насколько важен диалог, насколько большой запрос у жителей, особенно там, где возникают какие-либо вопросы и проблемы. В частности, в Селятине мы договаривались с жителями провести встречу, потому что развитие терминалов, мегаполиса, которое происходит на глазах у нас, безусловно, сказывается и на прилегающих населенных пунктах к Киевской трассе, и в жизни самого поселка», - подчеркнул Воробьев.

Губернатор отметил, что подобные встречи с жителями всегда непростые, но крайне полезные. Если во время обсуждения возникают острые вопросы, то необходимо проводить повторные собрания, пока проблемы не будут решены.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Встречи с жителями в формате выездных администраций регулярно проводят в Подмосковье. По словам губернатора Андрея Воробьева , подобные мероприятия необходимы, чтобы наладить диалог с населением и решить актуальные проблемы.