Воробьев начал традиционное обращение к жителям Подмосковья с итогами года

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«Люди замечают огромные перемены, которые происходят в Подмосковье. Сегодняшнее выступление мы назвали „Подмосковье. Национальные идеи президента. Развитие, укрепление, рост“. Они прежде всего касаются качества жизни наших жителей, институтов, которые раскрывают потенциал каждого в образовании, спорте, культуре», - сказал Воробьев в приветственной речи.

Темами ежегодного обращения к жителям станут также комфорт и безопасность, парки, дороги, развитие бизнеса и многое другое.

«И, конечно, постоянные и эффективные трансформации. За блок „Цифровые трансформации“ в Госсовете отвечает Подмосковье, в частности, я возглавляю комиссию», - добавил губернатор.

Глава региона расскажет жителям о том, каких успехов удалось достичь Московской области в 2024 году, и обозначит приоритеты на 2025-й.