Воробьев: модернизация электроснабжения Подмосковья улучшит качество жизни 1,5 миллиона человек

«„Мособлэнерго“ и „Россети“ принимают активное участие в программе, принятой на федеральном уровне, и запланированные мероприятия позволят не только модернизировать систему, но и предусмотреть страховочные резервные мощности, прежде всего, за счет передвижных станций», - подчеркнул Воробьев.

По его словам, наибольший объем работ запланировали в Чехове, Солнечногорске, Раменском и Подольске. Всего в Московской области модернизируют 157 электроустановок и реконструируют 53 питающих центра.

«Все эти мероприятия должны привести к тому, что в основном нашем кольце генерации не будет рисков прохождения отопительного сезона», - прокомментировал вице-губернатор Московской области - министр энергетики региона Евгений Хромушин.

Он уточнил, что в 2024 году в Чехове проведут работы в девяти населенных пунктах. Это позволит улучшить качество жизни двух тысяч человек. Самая главная задача - реконструкция и модернизация линии электропередачи, которые создали наибольшую проблему зимой. Помимо этого, в микрорайоне Климовск в Подольске до конца года реконструируют более 30 километров и построят свыше 14 километров кабельных линий. Таким образом, модернизация затронет 56 тысяч жителей.

В этом году «Россети Московский регион» выделили свыше десяти миллиардов рублей на ремонтную программу, которая включает замену опор и проводов, а также реконструкцию трансформаторных подстанций. При этом, около 32 миллиардов рублей предусмотрено на реализацию инвестиционной программы - реконструкцию и строительство ТП, воздушных, кабельных линий электропередачи. Завершить весь объем работ планируется к 20 ноября.

«Хочу отметить, что сейчас мы получаем разрешение на размещение оборудования в течение двух недель, и это принципиальное отличие от прошлого года. То есть, налажен конвейер: решение, проектирование, закупка оборудования, получение разрешений, монтаж, пусконаладка», - заявил генеральный директор ПАО «Россети Московский регион» Петр Синютин.

Глава «Мособлэнерго» Владимир Бойко уточнил, что в программу повышения надежности электроснабжения в 2024 году вошло 33 городских округа, а на ремонт предусмотрено более 620 миллионов рублей.

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Система электроснабжения Московской области - крупнейшая в России. Повысить ее надежность - одна из приоритетных задач региона. Губернатор Андрей Воробьев заявил, что модернизация системы электроснабжения в Московской области улучшит качество жизни 1,5 миллиона человек.