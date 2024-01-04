04 января 2024, 12:00

Воробьев исполнил мечты детей с «Елки желаний»

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев исполнил мечты пятерых детей с традиционной «Елки желаний». Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Матвей из Ивантеевки мечтал прокатиться на танке. Желание восьмилетнего мальчика исполнили в Таманской дивизии, где он вместе с мамой проехал на Т-80 «Алеша».

«Арина из Серебряных Прудов также мечтала о новом велосипеде, 14-летняя девочка получила свой подарок. Весной она откроет велосезон в парке. Также в ближайшее время подарим велосипед четырехлетнему Славе из Монина», - отметил Воробьев.

Мальчик Саша из поселка имени Воровского в Богородском округе грезил о полете на вертолете. Вместе с мамой Викторией 11-летний подросток увидел мир с высоты.

Также желание выполнили для 14-летнего Димы из Балашихи, который мечтал о шведской стенке, чтобы заниматься спортом в любое время.

Зампред правительства Московской области Мария Нагорная исполнила желание 10-летней Насти из Тельмановского района ДНР, которая получила гитару.

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Дети Андрей Воробьев Новый год
03 января 2024, 21:35
Специалисты технадзора взяли под контроль капремонт больницы и жилых домов в Коломне
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Специалисты подмосковного Управления технического надзора капитального ремонта (БУ МО «УТНКР») продолжили контролировать ход ремонтных работ на нескольких инфраструктурных объектах в городском округе Коломна. Об этом сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В конце 2023 года специалисты управления контролировали проведение капитального ремонта на региональных объектах в рамках таких программ, как «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли по обращению с отходами» на период с 2023 по 2025 год и «Мой подъезд».

В деревне Зарудня начался реконструкция канализационных очистных сооружений. Помимо этого, продолжились общестроительные работы в хирургическом корпусе Коломенской областной больницы. Также в медицинском учреждении занимались монтажом оконных блоков и инженерных систем. В стационаре больницы, расположенном в городе Озеры, продолжатся работы по демонтажу.

Еще специалисты провели ремонт 145 подъездов в многоквартирных жилых домах в Подмосковье. Жильцы даже получили возможность выбрать дизайн и определить при составлении сметы максимальную стоимость проведения работ.

Специалисты подмосковного технадзора обследуют и контролируют ход ремонтных работ не только в регионе, но и участвуют в восстановлении инфраструктуры новых регионов России.

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Коломна ЖКХ Ремонтные работы
03 января 2024, 20:15
Одинцовский парк открыл бесплатные мастер-классы по живописи
Мария Шматкова
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Творческие мастер-классы проводят в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха каждые выходные. Занятия по живописи могут посетить все желающие в возрасте от восьми лет.

Член Союза художников России Анжелика Ермак рассказала, что перед рождественскими праздниками дети рисуют открытки.

«Мы сегодня нарисуем ангелочка, ребята смогут подарить эту открытку своим близким или оставить себе на память», - добавила она.

Одна из юных участниц мастер-класса нарисовала открытку для своей учительницы. Школьница очень любит рисовать, поэтому старается не пропускать занятия в Одинцовском парке.

«Мы узнали, что здесь проходят интересные мастер-классы, перед Новым годом делали елочку. Сегодня рисуем открытку, узнала для себя много полезной и интересной информации», - рассказала она.

Творческие занятия проходят в несколько этапов. Сначала дети схематично изображают основной сюжет, потом заполняют его цветом и прорисовывают детали цветными карандашами. В итоге у каждого получился свой ангелочек с рождественской звездой в руках.

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Одинцово Дети Картины
03 января 2024, 17:34
Встреча художников и литераторов Подмосковья прошла в Звенигороде
Заведующая библиотекой из села Ершово, экскурсовод Светлана Евтушенко.Хавива Фонина
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Клуб «Литературный чердачок» организовал новогодний творческий вечер художников и литераторов Подмосковья. Мероприятие прошло в православном культурно-досуговом центре в Звенигороде.

Заведующая библиотеки из села Ершово Светлана Евтушенко провела для гостей вечера мастер-класс по живописи, а поэты из Звенигорода Раиф Исхаков, Надежда Эверт и Наталья Васерваль прочитали свои стихи.

Исхаков вместе с другими увлеченными поэзией людьми подготовил военно-патриотическую программу, с которой выступает в школах Одинцовского округа.

«В нашу творческую группу входит талантливый живописец Евгений Кузнецов. Он создал серию картин - это восемнадцать работ, написанных маслом, под названием „Поля ратной Славы“», - рассказал литератор.

В программу вошли и новые произведения поэта, посвященные героическим сражениям Великой Отечественной войны.

«Часть стихотворений я опубликовал в сборнике „Моя жизнь. Мое время. Мои мысли“ и сейчас готовлю к выпуску еще три поэтических сборника», - добавил он.

Встречи «Литературного чердачка» проходят бесплатно каждую пятницу в 18:00.

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Художники Россия Писатели
03 января 2024, 17:05
Как работает единственный в Подмосковье танцевальный коллектив для особенных детей
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Единственный в Подмосковье танцевальный коллектив «Мы в танцах» для детей с синдромом Дауна и аутизмом работает в комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Балашихинский». Раскрытие себя, своей индивидуальности в танце очень помогает детям в реабилитации, рассказала руководитель ансамбля, специалист по реабилитации Ольга Ушакова.

«Мы видим у детей стремление меняться, работать над собой, выходить на сцену. Они не любят медленные танцы, им нравятся зажигательные, тогда все довольны и радуются, - отметила Ольга Ушакова. - Год назад дети выучили танец „Ангелы“ на трогательную песню Татьяны Булановой. Когда они в костюмах ангелов небесно-голубого цвета с крылышками за спиной исполняют его, равнодушных просто нет. Зрители плачут. И это слезы не жалости, а умиления от того труда, которого достигли ребята, ломая все стереотипы».

«Наши дети изначально уникальны в лучшем значении этого слова. Они с разными диагнозами - синдромом Дауна и аутизмом, но тоже хотят жить в ритме танца, наслаждаться этими движениями, тем более они по природе очень пластичны и музыкальны», - подчеркнула она.

По словам Ушаковой, изначально занятия танцами проходили в рамках хореографического кружка - его создали по просьбе родителей более шести лет назад. Но со временем эксперимент перерос в нечто большее - появился настоящий сплоченный танцевальный коллектив.

«Мы видим у детей стремление меняться и выходить на сцену» По словам хореографа «Мы в танцах» Алены Родэ, во время занятий дети развивают пластику движений, артистизм и становятся увереннее в себе. Алена - мама двоих детей с аутизмом. Сын и дочь тоже участвуют в танцевальном ансамбле и делают успехи.

«Когда несколько лет назад наш коллектив остался без хореографа, я предложила свою кандидатуру. Другие мамы поддержали меня. Просто я очень люблю танцевать и хочу передать эту любовь детям», - поделилась Родэ.

В октябре поучаствовали в международном многожанровом арт-проекте «Ты можешь!» фестиваля-конкурса искусств «Сердце осени» и получил диплом «Музыкальный урожай» лауреата второй степени.

Для хореографа очень важно, чтобы каждый ребенок смог понять свою роль в номере и в коллективе, тем более, что все дети разные. Один может прыгать, другой - нет. Надо выходить из ситуации, находить в каждом изюминку, подыскивать такие движения, чтобы все участники могли быть на сцене, и это выглядело гармонично.

«Моя 10-летняя дочь Софья занимается в коллективе „Мы в танцах“ уже второй год. У нее аутизм, поэтому раньше она занималась только индивидуально. Я была так удивлена, что со временем, благодаря хореографическим занятиям ребенок смог научиться танцевать, подружиться с ребятами, выйти на новую ступень развития. Когда я увидела ее на сцене ДК „Балашиха“, у меня были слезы счастья. Сейчас она и дома тоже любит пританцовывать», - поделилась мама одной из девочек Екатерина Ж.

Специалисты реабилитационного центра, руководители проекта «Мы в танцах» уверены, что главная цель танцевальной терапии для детей с ОВЗ в том, чтобы ребенок мог выразить свои эмоции через танец, «вытанцевать» свое настроение, ощущения.

Движения под музыку помогают не только физическому развитию, но совершенствуют мышление, улучшают память, внимание, восприятие, отлично снимают напряжение, избавляют от усталости и помогают детям в адаптации к окружающей среде, повышая их самооценку.

Находить силы двигаться вперед Многие родители особенных детей раньше бросали все силы на то, чтобы вылечить ребенка, не могли смириться с диагнозом, затем пришли в Центр реабилитации, стали общаться с мамами других детей, специалистами, стали спокойнее и рассудительнее. Теперь они находят новые интересы, силы двигаться дальше, понимая важность социальной реабилитации.

Эти маленькие победы очень важны для детей, которые начинают верить в себя, не боятся сцены, раскрепощаются и танцуют.

«Мы открыты в информационном пространстве: у нас есть соцсети, где мы рассказываем о наших успехах. В преддверии Нового года с проектом „Мы в танцах“ мы подавали заявку на участие в премии губернатора Подмосковья, а весной собираемся подать заявку на получение гранта», - отметила руководитель коллектива.

В начале пути большую роль сыграли мастер-классы по индийским танцам. Приглашенный хореограф несколько лет проводил с ребятами занятия. Индийская музыка благотворно влияла на детей.

Теперь этот танец обязательно входит в их концертную программу, а она уже очень обширная - дети исполняют не только танцы народов мира, но и современные номера.

Важность маленьких побед Со временем коллектив окреп, почувствовал в себе силы, ребята начали ездить на фестивали, мастер-классы, принимать участие в международных онлайн и офлайн-конкурсах и концертах.

Дети Балашиха

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