Воробьев: гости подмосковного стенда на выставке «Россия» смогут написать письмо Деду Морозу

Проект принадлежит «Сберу». Также гостям на подмосковном стенде помогал виртуальный помощник «Салют». Письмо Деду Морозу и открытки родным можно отправить по электронной почте. Также ими можно поделиться в соцсетях.

«На подмосковном стенде выставки „Россия“ мы постарались отразить эту идею в виде игры-стратегии, в основе которой лежит принцип работы платформы „Добродел“. В реальной жизни „Добродел“ - это большой объем цифровых данных, обращений жителей, всего, что волнует людей», - рассказал Воробьев.

Система GigаСhat доступна владельцам умных колонок Sberboom и Sberboom Mini, ТВ-приставки SberBox или телевизора Sber. Для этого следует жать команду «Салют, напиши Деду Морозу».

«Московская область оперативно внедряет технологии искусственного интеллекта, которые значительно повышают эффективность работы. Так, в здравоохранении технологии AI помогают врачам в заполнении медицинской документации - сервис голосового ввода позволяет сократить время заполнения документов. GigаСhat может быть использован как помощник при обработке обращений жителей Московской области по социальной тематике», - сообщил вице-президент - председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

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