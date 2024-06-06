Воробьев: цифровизация помогла снизить количество преступлений в Подмосковье

Он отметил, что за последний год в регионе установили 119 видеокамер на железнодорожных путях. Это помогло снизить количество несчастных случаев.

«У нас погибли 177 человек в определенных местах. Там мы поставили 119 камер. На следующий год погибли 16 человек. В 10 раз снижение», - рассказал глава Московской области.

Отдельное внимание Воробьев уделил камерам системы «Безопасный регион», которые помогают бороться с угонами автомобилей.

«Когда мы с Москвой реализовали программу „Безопасный регион“, кража автомобилей радикально снизилась. Потому что видно, кто, видно, куда отвез. Все в цифре, не спрячешь, даже в гараже», - указал губернатор.

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