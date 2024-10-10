Глава региона подчеркнул, что в проработке этой задачи участвует компания «Эко-культура», которая возводит под Воскресенском первый в стране селекционно-семеноводческий центр по промышленному производству семян томата.

«Развиваем семеноводство еще по ряду направлений. Так, компании „Лукаморе“ принадлежит пятая часть от всего произведенного в России лука-севка, а компании ВАЛМИКС - более 10% сертифицированного семенного картофеля», - указал Воробьев.

В завершение губернатор добавил, что «Мираторг» уже запустил первую в стране лабораторию геномной селекции. Методика позволяет отобрать животных с лучшими показателями по здоровью, набору мышечной массы, устойчивости к заболеваниям.

Московская область представила достижения региона в сфере сельского хозяйства на агропромышленной выставке «Золотая осень». В своем выступлении губернатор Андрей Воробьев отметил, что главная цель региона - обеспечить независимость страны от импорта во всем, что касается семян.

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