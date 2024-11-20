Вопросы ЖКХ обсудили на выездном приеме администрации в Ступине

В Военной академии РВСН им. Петра Великого прошла встреча с Героем СССР Геннадием Зайцевым. За всю карьеру он возглавлял несколько спецопераций, охранял Юрия Андропова, руководил вводом советских войск в Чехословакию и стоял у истоков антитеррористического подразделения «Группа „Альфа“».

Встреча прошла в клубе «Авиатор». Там курсанты задали вопросы Геннадию Зайцеву, а затем всем участникам показали фильм «Командир». Эта кинолента повествует о молодых годах военачальника.

«Фильм мне понравился. Он и нужен сейчас. Но он нужен не только ракетчикам в этом прекрасном зале, но и нужен на передовой», - сказал советский и российский сотрудник органов государственной безопасности, Герой Советского Союза Геннадий Зайцев.

Художественный фильм повествует о тяжелом детстве Геннадия Зайцева в годы Великой Отечественной войны, об ответственности за сестер и маму, о службе в армии. Центральным событием стал захват автобуса со школьниками в осетинском городе 1 декабря 1988 года. Тогда бойцы группы «Альфа» под руководством Зайцева блестяще сработали: им удалось избежать жертв и среди заложников, и среди личного состава.

Режиссер показал хронологию жизни Геннадия Зайцева без художественного вымысла. Фильм получился напряженным и искренним.

Родителей заложников играют те, кто стал жертвой того захвата в 1988 году, а главную роль - Кирилл Зайцев.

«Мне, во первых, была важна гражданская позиция актера, потому что тогда многие актеры встали на другую платформу, скажем так. И очень было важно, чтобы внешне был похож», - уточнил режиссер, сценарист, продюсер и монтажер фильма «Командир» Тимур Хван.

Геннадию Зайцеву в этом году исполнилось 90 лет. Он ответил на вопросы курсантов, а после ему вручили памятные подарки от муниципалитета и Серпуховского филиала Военной академии РВСН им. Петра Великого.

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