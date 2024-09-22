22 сентября 2024, 14:06

Вопросы ЖКХ и благоустройства подняли на встрече с жителями в Реутове

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Встречу с жителями провели в формате выездной администрации в Реутове. Горожане задали множество вопросов представителям муниципалитета.

Главными темами стали уборка улиц и благоустройство, здравоохранение, транспорт и ЖКХ.

Жители попросили решить вопрос с парковкой на Ашхабадской улице - там находится рынок. Люди приезжают за покупками, но оставить машину негде - все места c раннего утра и на целый день занимают работники торговых точек.

Жителям пообещали устроить дополнительные места для парковки прямо около рынка.

Также на встречи подвели итоги прошлой выездной администрации. Тогда люди просили увеличить количество общественного транспорта в часы пик, и дополнительные автобусы вышли на маршруты № 1226, 916 и 926.

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Благоустройство ЖКХ Реутов Автобусы Машины
22 сентября 2024, 15:06
Жители Химок посадили сирень вблизи школы № 29 в Левобережном
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В рамках масштабной экологической акции «Всей семьей» горожане высадили у школы № 29 в микрорайоне Левобережный кусты сирени. Экологическое мероприятие провели по всему городскому округу Химки, за места для озеленения проголосовали свыше 35 тысяч человек.

В экологическом мероприятии приняли участие не только жители города, школьники и их родители, но и депутаты Ирина Спирина и Наталья Каныгина.

«Такие экологические акции не только делают наш город красивее и экологичнее, но и объединяют людей, способствуют формированию чувства коллективной ответственности за окружающую среду», - рассказала Наталья Каныгина.

Администрация Химок предоставила участникам акции рабочий инвентарь: перчатки, ведра, лопаты и саженцы.

«Высадка сирени - это не просто озеленение, а вклад в улучшение экологической обстановки и создание комфортной городской среды. Сирень - это красивое и неприхотливое растение, которое радует глаз своим цветением и наполняет воздух приятным ароматом», - отметила Ирина Спирина.

Весь городской округ Химки участвует в акции «Всей семьей». Голосование за локации для высадки сирени проходило с 13 по 17 августа в телеграм-канале главы муниципалитета Дмитрия Волошина. Его сделали открытым, и каждый желающий мог принять в нем участие.

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Благоустройство Химки Экология
22 сентября 2024, 14:46
Более 80 каштанов и лип высадили жители в Старых Химках
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В рамках экологической акции «Всей семьей» горожане посадили свыше 80 лип и каштанов в Старых Химках. Мероприятие прошло еще в семи микрорайонах города.

Вместе с сотнями жителей в экологическом субботнике принял участие глава городского округа Химки Дмитрий Волошин. Главной площадкой мероприятия стали Старые Химки. Более 80 каштанов и лип посадили здесь на улицах Калинина и Чапаева.

«Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным этот год объявлен Годом семьи, и сегодня добрая акция с символичным названием „Всей семьей“ прошла во всех микрорайонах Химок», - рассказал Дмитрий Волошин.

Весной в рамках акции «Лес будущего» жители уже высаживали деревья. Новые саженцы дополнили аллею.

«В этом году всей семьей весной сажали каштаны. Когда узнали про акцию - сразу решили принять участие», - поделилась химчанка Майя Федорова.

В экологическом мероприятии также участвовали депутаты, волонтеры, общественники, активисты партии «Единая Россия» и почетный житель Московской области и Химок Николай Доморацкий.

Акцию организовали еще в семи микрорайонах Химок. Всего там высадили 255 саженцев сирени и 2500 кустарников. Места для озеленения выбирали сами горожане на открытом голосовании в телеграм-канале главы округа. Всех участников администрация муниципалитета обеспечила необходимым инвентарем: перчатками, ведрами, лопатами и саженцами.

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Благоустройство Химки Экология
22 сентября 2024, 14:25
Свыше 220 обращений от жителей Химок поступили депутатам за лето
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Еженедельное заседание депутатов партии «Единая Россия» состоялось в городском округе Химки. С начала лета жители обратились к ним более 220 раз, 87% обращений уже отработали.

Совещание провели с участием депутата Мособлдумы Михаила Раева и председателя муниципального Совета депутатов Сергея Малиновского. Собравшиеся подвели промежуточные итоги работы.

«Обсудили реализацию различных партийных проектов на территории нашего округа. Кроме того, поговорили о мерах поддержки для населения, предусмотренных в Химках. Особое внимание - помощь участникам СВО и их семьям», - рассказал депутат химкинского Совета депутатов Александр Васильев.

Напомним, записаться на личную встречу к депутату может любой желающий. На сайте администрации Химок и в социальных сетях размещен график график приемов в сентябре. Подробности по телефону: 7 (495) 793-50-55.

Муниципальный депутат Галина Болотова отметила, что народные избранники общаются с жителями также в общедомовых чатах. Там обсуждают темы благоустройства инфраструктуры округа и жилищно-коммунального хозяйства. Эта систему организовали при содействии главы округа Дмитрия Волошина. В ней соблюдают основной принцип работы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «житель всегда прав».

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Химки Депутаты
22 сентября 2024, 14:17
Показ мод под выступление симфонического оркестра прошел в Дубне
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Дефилирующие под музыку Вивальди и Генделя модели — так прошел показ мод в Дубне. Глава городского округа Максим Тихомиров поблагодарил директора Дубненского симфонического оркестра за смелый подход к организации концерта.

«О том, что мы в постоянном поиске, я говорю не в первый раз. Это наше кредо. Нам хочется, чтобы публика получила новые, изысканные впечатления», - рассказала руководитель оркестра Наталья Кастро.

На мероприятии показали эффектные, футуристические коллекции, созданные молодыми дизайнерами. Глава округа Максим Тихомиров похвалил руководство оркестра за смелость и работу с новыми проектами.

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