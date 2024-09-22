Вопросы ЖКХ и благоустройства подняли на встрече с жителями в Реутове

В рамках масштабной экологической акции «Всей семьей» горожане высадили у школы № 29 в микрорайоне Левобережный кусты сирени. Экологическое мероприятие провели по всему городскому округу Химки, за места для озеленения проголосовали свыше 35 тысяч человек.

В экологическом мероприятии приняли участие не только жители города, школьники и их родители, но и депутаты Ирина Спирина и Наталья Каныгина.

«Такие экологические акции не только делают наш город красивее и экологичнее, но и объединяют людей, способствуют формированию чувства коллективной ответственности за окружающую среду», - рассказала Наталья Каныгина.

Администрация Химок предоставила участникам акции рабочий инвентарь: перчатки, ведра, лопаты и саженцы.

«Высадка сирени - это не просто озеленение, а вклад в улучшение экологической обстановки и создание комфортной городской среды. Сирень - это красивое и неприхотливое растение, которое радует глаз своим цветением и наполняет воздух приятным ароматом», - отметила Ирина Спирина.

Весь городской округ Химки участвует в акции «Всей семьей». Голосование за локации для высадки сирени проходило с 13 по 17 августа в телеграм-канале главы муниципалитета Дмитрия Волошина. Его сделали открытым, и каждый желающий мог принять в нем участие.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».