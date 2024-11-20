Вопросы защиты интеллектуальной собственности обсудили в Подмосковье

Участники встречи обсудили важные аспекты развития и защиты интеллектуальных активов в регионе. Одним из выступающих на заседании выступил начальник управления науки и инноваций Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области Олег Фоломеев.

Он подчеркнул приоритетные направления регионального инновационного развития и меры поддержки науки и инноваций, отметив, что государственная поддержка играет ключевую роль в укреплении позиций Московской области как одного из ведущих инновационных центров страны.

Спикеры также отметили, что интеллектуальная собственность становится одним из ключевых активов, повышающих инвестиционную привлекательность предприятий. Это, в свою очередь, подчеркивает важность законодательной поддержки для создания благоприятной среды, способствующей инновациям и защите прав авторов.