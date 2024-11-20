20 ноября 2024, 19:26

Вопросы защиты интеллектуальной собственности обсудили в Подмосковье

Фото ТПП МО
Читайте нас в: Google Новости

Расширенное заседание Комитета по инвестиционному развитию и технологическому предпринимательству совместно с Советом по коммерциализации интеллектуальной собственности состоялось в Торгово-промышленной палате Московской области. Мероприятие прошло под председательством Президента ТПП Подмосковья Дениса Французова.

Участники встречи обсудили важные аспекты развития и защиты интеллектуальных активов в регионе. Одним из выступающих на заседании выступил начальник управления науки и инноваций Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области Олег Фоломеев.

Он подчеркнул приоритетные направления регионального инновационного развития и меры поддержки науки и инноваций, отметив, что государственная поддержка играет ключевую роль в укреплении позиций Московской области как одного из ведущих инновационных центров страны.

Спикеры также отметили, что интеллектуальная собственность становится одним из ключевых активов, повышающих инвестиционную привлекательность предприятий. Это, в свою очередь, подчеркивает важность законодательной поддержки для создания благоприятной среды, способствующей инновациям и защите прав авторов.

Инвестиции Промышленность
20 ноября 2024, 20:15
Студент университета «Дубна» победил в международном конкурсе научных работ
Читайте нас в: Google Новости
Студент кафедры экологии и наук о Земле университета «Дубна» Виталий Котляров победил в XXIV Международном конкурсе научных, учебных и творческих работ «Наука Плюс». Он подготовил исследование «Экологическое нормирование воздействия на окружающую среду предприятия».

Научным руководителем проекта выступила доцент кафедры экологии и наук о Земле Галина Лазарева.

В своей работе Виталий Котляров предложил методику оценки влияния предприятий на окружающую среду. Студент разработал ее с учетом региональных особенностей и сфер деятельности промышленных компаний.

По словам проректора по учебно-методической работе университета «Дубна» Ольги Анисимовой, победа Виталия на международном конкурсе подтверждает не только его личные достижения, но высокий уровень подготовки студентов в образовательном учреждении.

«Работа по экологическому нормированию воздействия предприятий на окружающую среду особенно актуальна в Дубне, где расположено много производственных компаний, и я горжусь, что наши студенты вносят значимый вклад в решение экологических проблем», - добавила она.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дубна Студенты конкурсы Наука
20 ноября 2024, 19:21
Подъезд дома № 34 на улице Карла Маркса отремонтировали в Дубне
Читайте нас в: Google Новости
Стены и потолок в подъезде дома № 34 образцового содержания на улице Карла Маркса в Дубне сделали из мрамора, холл украшают комнатные цветы и зеркала. Его отремонтировали в 2024 году.

Инициатором модернизации подъезда стала председатель совета дома и руководитель Ассоциации председателей многоквартирных домов Дубны Раиса Гуляева. Сейчас она выдвинула свою кандидатуру на участие в областном конкурсе «Лучший председатель совета многоквартирного дома».

Во дворе установили вазоны для цветов, миниатюрные скульптуры и небольшой фонтан. Стены и пол подъезда выложили мрамором, на потолке - молдинг. Просторный холл украшают зеркала и цветы в горшках. Следит за порядком в доме не товарищество собственников жилья, а управляющая компания «Управление коммунальными системами».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дубна Ремонтные работы
20 ноября 2024, 19:06
«Спасибо за чуткость и профессионализм». Воробьев поздравил педиатров с профессиональным праздником
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Международный день педиатра отмечается 20 ноября. По случаю праздника губернатора Московской области Андрей Воробьев поздравил медицинских специалистов, оказывающих помощь жителям региона.

Марина Комиссарова - врач третьего поколения из Санкт-Петербурга, родилась в семье медицинских работников. Ее отец - гастроэнтеролог, мама - педиатр и доцент кафедры педиатрии НМИЦ имени Алмазова, а бабушка работала врачом скорой помощи. Сейчас Марина выполняет обязанности педиатра в детском клиническом центре имени Рошаля.

В Московской области работают более 2,5 тысячи врачей, заботящихся о здоровье детей. Власти региона высоко ценят каждого специалиста и стремятся привлечь новые кадры. Для этого реализуются различные меры поддержки, включая программы «земский доктор», «социальная ипотека», компенсации аренды жилья и другие инициативы.

Наталья и Игорь Лещишины принимают пациентов в Сергиево-Посадской больнице. Наталья работает педиатром-гастроэнтерологом, а Игорь является заведующим отделением детской хирургии. Они познакомились на первом курсе университета и с тех пор создали успешный профессиональный тандем. В 2016 году семья переехала из Барнаула в Подмосковье.

«Дорогие педиатры, поздравляю вас с профессиональным праздником! Спасибо, что когда-то выбрали эту профессию делом своей жизни, за вашу чуткость, внимание, умение находить нужные слова и, конечно, профессионализм!» - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Воробьев также рассказал о нескольких врачах, которые трудятся в регионе. Один из них - Юрий Тимохин, который работает в детской поликлинике Солнечногорска и имеет 42-летний стаж. Он окончил Харьковский медицинский институт в 1984 году и несколько лет работал в детской реанимации, а также возглавлял отделение новорожденных в Харькове на протяжении 28 лет. В России Юрий живет уже почти пять лет.

Праздники Дети Здравоохранение Андрей Воробьев Врачи Медицина
20 ноября 2024, 19:06
Снятый в Дубне ремейк фильма «Бриллиантовая рука» покажут 31 декабря
Читайте нас в: Google Новости
В городском округе Дубна прошли съемки ремейка легендарной комедии «Бриллиантовая рука». Премьеру запланировали на 31 декабря.

Режиссер киноленты сохранил дух оригинальной версии, но добавил современные акценты. Участие в съемках принимали и профессиональные актеры, и жители города.

По словам авторов проекта, благодаря своей архитектуре и пейзажам Дубна подошла для создания нужной атмосферы. Картину снимали при поддержке кинокомиссии «Кино в Дубне» и администрации муниципалитета.

Премьеру ремейка покажут 31 декабря.

Напомним, что в разное время в Дубне снимали такие фильмы, как: «Девять дней одного года», «Крестоносец», «Next», «Бригада», «Настенька» и другие.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Кино Дубна

Новости по теме