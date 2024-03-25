Вопросы вывоза мусора с проблемных контейнерных площадок округа решат в Одинцове до 1 мая 2024 года

Иванов отметил необходимость обеспечения достаточного штата сотрудников для решения возникающих задач, особенно в периоды повышенной нагрузки. Провели меры по улучшению условий труда и привлечению дополнительных сил. Важным пунктом стало модернизирование контейнерных площадок для вывоза мусора, что является приоритетной задачей до 1 мая.

Исполняющий обязанности директора «Упрдоркапстрой» Сергей Милюков подчеркнул, что в зимний период задействовали значительное количество техники и рабочих для успешной уборки дорог. Результатом стало эффективное удаление снега и использование противогололедных материалов. Подрядчиков отметили за оперативность и качественное выполнение работ, соблюдая принципы безопасности и бесперебойности.

Провели анализ и модернизацию контейнерных площадок для вывоза мусора, а также успешная зимняя уборка дорог. Это позволило городскому округу эффективно справиться с вызовами зимнего периода.

Замглавы Одинцовского округа Станислав Григорьев также отметил, что 15–16 марта было установлено 135 емкостей на 42 контейнерные площадки города.

«Все эти площадки мы сняли с двойного вывоза, перевели на ежедневный график - раз в день. Также поменяли интервалы еще по двум площадкам, будем мониторить час первую неделю, существует ли перенакопление, будет ли повод пересмотреть график вывоза, может быть, где-то снять баки временно, до момента реконструкции площадки или оставить все как есть. Мы со своей стороны переходим на ежедневный мониторинг и анализ данных контейнерных площадок», - сообщил Станислав Григорьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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