Вопросы вывоза мусора и снега обсудили на встрече с жителями микрорайона Новая Трехгорка

В 2024 году прожиточный минимум увеличился в Московской области на 5,9%. Теперь прожиточный минимум пенсионера составляет 15 735 рублей. Социальная доплата к пенсии устанавливается проактивно для жителей региона, чей доход меньше прожиточного минимума.

«В этом году в связи с индексацией прожиточного минимума, региональная доплата к пенсии будет увеличена. В Подмосковье свыше 250 тысяч пенсионеров получают доплату к пенсии, поэтому на данную меру поддержки в бюджете региона предусмотрено свыше 15 миллиардов рублей», - сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

Напомним, что для неработающих пенсионеров старше 65 лет и проживающих в Подмосковье более десяти лет предусмотрена ежемесячная доплата до 18 тысяч рублей. Важное условие - пенсионер должен проживать один или с супругом пенсионером, ребенком до 18 лет или ребенком старше 18 лет, если инвалидность установлена до совершеннолетия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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