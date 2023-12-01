01 декабря 2023, 16:08

Вопросы уборки снега на улице Военный городок обсудили на встрече с жителями в Солнечногорске

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Обращения жителей улицы Военный городок разобрали на встрече с первым заместителем главы администрации городского округа Солнечногорск Александром Мамлаем. Среди актуальных вопросов — некачественная уборка снега, плохое содержание детских и спортивных площадок.

Участники обхода территории договорились через месяц провести повторную встречу с жителями, чтобы подвести итог проделанной работы.

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Проверку на улице Военный городок провели представители Главного управления содержания территорий Московской области.

\"Совместно с Главным управление содержания территорий Московской области прошли каждый двор по улице Военный городок. Выявлено, что управляющая компания выполняет только часть своих обязательств по уборке снега. Есть и другая проблема - принадлежность территорий к Минобороны. Будем прорабатывать вопрос по передаче имущества в мунсобственность. Это может привести к разрешению большинство запросов, которых так добиваются жители\", - прокомментировал первый заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Александр Мамлай.

Участники обхода территории договорились через месяц провести повторную встречу с жителями, чтобы подвести итог проделанной работы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Проверку на улице Военный городок провели представители Главного управления содержания территорий Московской области.

«Совместно с Главным управление содержания территорий Московской области прошли каждый двор по улице Военный городок. Выявлено, что управляющая компания выполняет только часть своих обязательств по уборке снега. Есть и другая проблема - принадлежность территорий к Минобороны. Будем прорабатывать вопрос по передаче имущества в мунсобственность. Это может привести к разрешению большинство запросов, которых так добиваются жители», - прокомментировал первый заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Александр Мамлай.

Солнечногорск
01 декабря 2023, 16:48
Открытие 30 больших катков запланировали в Подмосковье до конца декабря
Министерство благоустройство Московской области
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В Московской области откроют 30 крупных катков с искусственным льдом до конца декабря этого года. Об этом сообщили в министерстве благоустройства региона.

«Мы уже открыли четыре больших катка в Черноголовке, Одинцове, Химках и Красногорске. Сегодня, 1 декабря, состоится открытие еще 11 катков с искусственным покрытием», - рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Еще в октябре заработал каток в Черноголовке. В парке Малевича в Одинцове его открыли 19 ноября. Он работает в будни с 11:30 до 21:00, а выходные и праздничные дни - с 10:00 до 21:30. На этой неделе открыли еще два катка: в парке Юбилейный в Химках и на стадионе «Зоркий» в Красногорске.

В эту пятницу заработали еще 11 мест со льдом. Теперь прокатиться на коньках можно в парке Пехорка в Балашихе, в городском парке Долгопрудного, на катках «АРТ» и МБОУ «Вершина» в Красногорске, в Наташином парке в Люберцах, в парке Елочки в Домодедове, парке Питомник в Серпухове и парке Талалихина в Подольске. Также ледовые арены открылись в Мытищах на улице Мира, 2, в ЦДК Калинина в Королеве и в Ступине на проспекте Победы.

В субботу, 2 декабря, катки начнут свою работу в Центральном парке в Люберцах и в Одинцовском парке Раздолье.

Также 15 декабря для жителей станут доступными катки школы № 1 в поселке Бутово Ленинского округа и школы № 1 Мисайлово. В Солнечногорске покататься на коньках можно будет на Центральной площади. Остальные девять катков запустят 23 декабря.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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Парки
01 декабря 2023, 16:45
Свыше 750 тысяч жителей Подмосковья оформили электронные квитанции за ЖКУ
Unsplash
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Свыше 750 тысяч пользователей расчетного центра Подмосковья оформили электронные квитанции за ЖКУ вместо бумажных. Они приходят в личный кабинет или по почте.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, электронный счет несет ту же юридическую силу, что и бумажный. Процесс зачисления денег на него такой же, факт оплаты подкрепляется чеком.

В личном кабинете работает верификация, что позволяет связать лицевой счет плательщика, его адрес и электронную почту. В будущем там появится двухфакторная аутентификация через SMS и мобильное приложение.

Все персональные данные пользователей надежно защищены, весь трафик круглосуточно сканируется на уязвимость, а все данные проходят процедуру резервного копирования, чтобы их можно было восстановить в случае пожара или сбоя.

Подписаться на электронный счет можно в личном кабинете на сайте расчетного центра, а также в мобильном приложении.

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ЖКХ
01 декабря 2023, 16:24
Подмосковные аграрии закупили 542 трактора и 142 комбайна за 4 года
Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Производители сельскохозяйственной продукции из Подмосковья продолжают обновлять парк техники. Часть затрат на покупку тракторов, комбайнов и других машин компенсирует регион.

За четыре года агропромышленные предприятия приобрели 542 трактора, 102 зерноуборочных и 41 кормоуборочный комбайн, и еще 2 640 прочих сельскохозяйственных машин.

«Технику аграрии приобретают в том числе по программам „Росагролизинга“. Правительством области компенсируется не менее 20% стоимости сельхозтехники. За последние годы на эти цели направили больше двух миллиардов рублей из бюджета», - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

В 2023 году субсидию на покупку техники получили 57 хозяйств, в том числе пять фермерских.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал разработать механизм сельхозипотеки.

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Сельское хозяйство
01 декабря 2023, 16:24
Пассажиры «Мострансавто» совершили более 124,6 миллиона поездок осенью
АО "Мострансавто"
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Осенью пассажиры совершили на автобусах «Мострансавто» более 124,6 миллиона поездок. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Из них более 60 миллионов раз местные жители воспользовались социальными картами, банковскими - еще 37,6 миллиона раз, а «Стрелкой» и «Тройкой» - суммарно почти 27 миллионов.

Чаще всего пассажиры пользовались автобусами маршрутов № 368 «станция МЦД Долгопрудная - Москва (метро „Ховрино“)» - на нем проехались 1,2 миллиона раз. На втором месте оказался маршрут № 22 «станция Пушкино - Ивантеевка (микрорайон Детская)» - 1,1 миллиона поездок. В тройку по популярности вошел маршрут № 21 «станция Пушкино - Красноармейск» - порядка 835 тысяч транзакций.

Компания обслуживает около 1,4 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутов Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Автобусы

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