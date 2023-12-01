Вопросы уборки снега на улице Военный городок обсудили на встрече с жителями в Солнечногорске
Обращения жителей улицы Военный городок разобрали на встрече с первым заместителем главы администрации городского округа Солнечногорск Александром Мамлаем. Среди актуальных вопросов — некачественная уборка снега, плохое содержание детских и спортивных площадок.
Участники обхода территории договорились через месяц провести повторную встречу с жителями, чтобы подвести итог проделанной работы.
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Проверку на улице Военный городок провели представители Главного управления содержания территорий Московской области.
\"Совместно с Главным управление содержания территорий Московской области прошли каждый двор по улице Военный городок. Выявлено, что управляющая компания выполняет только часть своих обязательств по уборке снега. Есть и другая проблема - принадлежность территорий к Минобороны. Будем прорабатывать вопрос по передаче имущества в мунсобственность. Это может привести к разрешению большинство запросов, которых так добиваются жители\", - прокомментировал первый заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Александр Мамлай.
Участники обхода территории договорились через месяц провести повторную встречу с жителями, чтобы подвести итог проделанной работы.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Проверку на улице Военный городок провели представители Главного управления содержания территорий Московской области.
«Совместно с Главным управление содержания территорий Московской области прошли каждый двор по улице Военный городок. Выявлено, что управляющая компания выполняет только часть своих обязательств по уборке снега. Есть и другая проблема - принадлежность территорий к Минобороны. Будем прорабатывать вопрос по передаче имущества в мунсобственность. Это может привести к разрешению большинство запросов, которых так добиваются жители», - прокомментировал первый заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Александр Мамлай.