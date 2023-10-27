Вопросы содержания дворов обсудили на встрече жителей микрорайона Супонево с главой Одинцовского округа

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов встретился с активными жителями одного из самых крупных микрорайонов Звенигорода - Супонево. Особое внимание на встрече уделили обустройству новых парковок.

«У нас есть острая необходимость в дополнительных парковочных местах. Дворы перегружены транспортом, а частные парковки - брошенными авто. Это сказывается на инфраструктуре, молодым мамам тяжело добираться до игровых площадок», - рассказала жительница Людмила Дикая.

Андрей Иванов поручил профильными заместителям взять на контроль вопрос с частными парковками, а также внести корректировки в проектирование будущего парка в Супонево и создать там больше парковочных мест.

«Я был на площадке, сейчас там 338 парковочных мест. Думаю, что до тысячи мест нужно дотянуть: 300 уйдет под посетителей парка, а остальными могут пользоваться жители», - резюмировал глава округа.

Также жители микрорайона пожаловались на отсутствие обратной связи со стороны управляющих компаний. Обращения касались запуска тепла в домах, передачи показаний и вызова аварийных бригад. По этому вопросу планируют провести еще одну встречу с участием жителей, а также представителей управляющей компании и МосОблЕИРЦ.

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