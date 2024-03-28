Вопросы расселения аварийного жилья обсудили на встрече с жителями в Шатуре

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Благодаря сертификату переселенцы из аварийного жилья могу быстро переехать в новую квартиру, не дожидаясь завершения строительства домов.

По условиям сертификата, стоимость одного квадратного метра аварийного жилья составляет 130 тысяч рублей.

В администрации уточнили, что на сегодняшний день на получение сертификата поступило 292 заявления. По 196 из них приняли положительное решение.

Получить консультацию по этой теме жители Шатуры могут по телефонам +7 (49-64) 52-34-35 и +7 (49-64) 52-09-93.

Косолапов напомнил участникам встречи о ключевых условиях получения сертификатов.

Во-первых, право собственности должно быть получено до признания дома аварийным. Во-вторых, у заявителя не должно быть другого жилья в собственности на момент признания.