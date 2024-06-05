Вопросы обеспечения безопасности на водоемах рассмотрели в Подмосковье

В ходе заседания обсуждались вопросы обеспечения безопасности в Подмосковье. В мероприятии приняли участие руководитель Главного управления гражданской защиты Московской области Сергей Самолевский, начальник Московской областной противопожарно-спасательной службы Геннадий Пестов, а также представители других служб и ведомств.

Основное внимание уделили подготовке к купальному сезону в Подмосковье. Главный государственный инспектор по маломерным судам Московской области Рашид Мусаев сообщил о планах открыть 81 пляж в муниципальных образованиях региона. Инспекторы ГИМС помогают муниципалитетам в обеспечении безопасности на водных объектах, проводят рейды для выявления незаконных пляжей.

Сергей Полетыкин поручил провести разъяснительную работу с детьми о безопасности на водоемах, организовать занятия по этой теме в лагерях и учреждениях образования, а также провести акцию «Научись плавать» во время летних каникул.

На заседании также подвели итоги весеннего половодья 2024 года в Московской области и обсудили планы развития подразделений добровольной пожарной охраны в регионе.

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