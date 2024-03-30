Вопросы газификации рассмотрели на форуме «Управдом» в городском округе Пушкинский

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С 1 января в Московской области введена единая система технического обслуживания газового оборудования в многоквартирных домах, осуществляемая АО «Мособлгаз» согласно федеральному законодательству. Наличие договора на техобслуживание стало обязательным условием для подачи газа, а его отсутствие - основанием для приостановки поставок.

Организаторы форума «Управдом» рассматривают его как ключевое событие для улучшения качества и оперативности решения вопросов в сфере ЖКХ, способствуя открытому и понятному взаимодействию между управляющими компаниями, ресурсоснабжающими организациями и жителями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

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