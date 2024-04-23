Вопросы цифровой гигиены обсудили в Подмосковье

В семинаре приняли участие сотрудники аппарата и члены Молодежного совета при Уполномоченном. Фаевская приветствовала участников, обозначив важность темы цифровой гигиены в современном мире цифровизации. Она подчеркнула, что знание правил безопасного поведения в интернете и защиты личной информации становится все более важным в современном обществе.

Участники семинара обсудили вопросы информационной безопасности, а также проанализировали различные виды манипуляций в онлайн пространстве. Встреча призвана повысить осведомленность и организовать обмен знаниями о безопасном поведении и использовании цифровых технологий.

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