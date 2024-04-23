23 апреля 2024, 22:28

Вопросы цифровой гигиены обсудили в Подмосковье

фотограф Александра Степанова
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Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская организовала семинар по цифровой гигиене в рамках правового просвещения в своем аппарате. Главным спикером на мероприятии была Анна Хворикова — представитель АО «Крибрум».

В семинаре приняли участие сотрудники аппарата и члены Молодежного совета при Уполномоченном. Фаевская приветствовала участников, обозначив важность темы цифровой гигиены в современном мире цифровизации. Она подчеркнула, что знание правил безопасного поведения в интернете и защиты личной информации становится все более важным в современном обществе.

Участники семинара обсудили вопросы информационной безопасности, а также проанализировали различные виды манипуляций в онлайн пространстве. Встреча призвана повысить осведомленность и организовать обмен знаниями о безопасном поведении и использовании цифровых технологий.

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23 апреля 2024, 23:04
Московская железная дорога присоединилась к экоакции
МЖД
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Железнодорожники столичной магистрали приняли участие в экологической акции «Зеленая весна — 2024». Она стартовала 20 апреля на территории Государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Кузьминки-Люблино» и продлится до 30 июня.

В рамках этого мероприятия работники МЖД примут участие в организованных на местном и региональном уровнях мероприятиях, а также проведут субботники, на которых планируется посадить более 24 тысяч деревьев и кустарников.

В ближайшие выходные железнодорожники присоединятся к посадке деревьев в подмосковном Абрамцево, где находится знаменитый музей-заповедник, связанный с именем одного из строителей Ярославского направления МЖД, Саввы Мамонтова.

В прошлом году в рамках акции «Зеленая Весна» работники МЖД провели уборку более 20 тысяч квадратных метров городских территорий, ликвидировали 19 свалок, отсортировали более восьми тонн отходов, восстановили 23 памятных места, связанных с Великой Отечественной войной.

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23 апреля 2024, 22:08
Депутат Мособлдумы Брынцалов встретился с молодежным парламентом
Пресс-служба Мособлдумы
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Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов провел встречу с членами Московского областного молодежного парламента в преддверии Дня российского парламентаризма. В своем выступлении он познакомил молодежь с историей праздника, отметив продвижение парламентаризма в стране и расширение его роли с утверждением конституционных поправок в 2020 году.

Брынцалов подчеркнул значимость единства в ключевых вопросах, отметив, что сейчас на кону стоит существование России. Он выразил признательность молодым людям за их активное участие в помощи и поддержке гуманитарных миссий.

Он также отметил важную роль молодежного парламента в развитии области, подчеркнув, что молодые парламентарии - кадровый резерв для реализации значимых социальных проектов. Он поздравил молодежь с предстоящим праздником, выразив пожелания успехов и реализации планов.

В ходе встречи молодые парламентарии задали вопросы Игорю Брынцалову о международном сотрудничестве и развитии межнациональных отношений.

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Молодежь Мособлдума
23 апреля 2024, 22:05
Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун провела мастер-класс в Щелкове
Телеканал «360»
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Чемпионка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, семикратная чемпионка мира и заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Маргарита Мамун впервые провела мастер-класс в Щелкове для юных спортсменов. Он прошел в универсально-спортивном комплексе «Подмосковье».

Всего в мастер-классе приняло участие более 50 спортсменок из Королева, Мытищ, Ногинска и множества других городов. Программа включила в себя элементы с обручем и мячом. Маргарита Мамун исправляла ошибки юных гимнасток и помогала освоить задание.

В заключение мероприятия дети смогли сфотографироваться и пообщаться с кумиром.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Щелково
23 апреля 2024, 21:56
Школьники из Химок посетили конструкторское бюро МАДИ
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Ученики школы «Лидер» в Химках посетили профориентационную смену «Конструкторское бюро в МАДИ». Детям рассказали о программном обеспечении, которым пользуются инженеры для реализации проектов, продемонстрировали студенческие разработки гоночных автомобилей и провели лекцию о AR/VR-технологиях.

Программа «Конструкторское бюро в МАДИ» позволяет совмещать теоретическую часть обучения и практическую подготовку в технической отрасли. Школьники могут почувствовать себя частью профессиональной среды. Им предлагают поработать в командах на открытых площадках - в лабораториях или экспериментальных отделах.

«В наших школах всегда организовывают классные часы, внеклассные занятия и уроки профориентации. Я считаю, что выезжать на различные форумы - хорошая идея, ведь можно узнать много полезных фактов, которые помогут в учебе», - поделилась муниципальный депутат Надежда Смирнова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей.

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Химки Школьники Технологии

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