Вопросы благоустройства деревень решили на встрече старост с главой Чехова

На встрече также рассказали о том, что можно бороться с нерадивыми дачниками, которые не окашивают территорию возле своего участка, с помощью внештатных сотрудников нового министерства чистоты региона. Каждое предложение взяли в проработку и пообещали продолжать совершать еженедельные обходы на отдаленных территориях, чтобы оперативно решать основные проблемы жителей.

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Встречу провели по просьбе активных старост. Каждый участник смог озвучить свою просьбу и получить подробный ответ. Глава рассказал о программе инициативного бюджетирования, о готовности паспортов сельских населенных пунктов, о еженедельных выездных администрациях.

«Перед каждой выездной администрацией у нас следует обход. Соответственно, завтра у нас выездная администрация в Новом быту. Мы начнем с котельной. Потому что котельная у нас попадает под масштабную программу, которую поддержал губернатор Андрей Воробьев », - сказал Собакин.

Старосты рассказали главе о проблемах, которые их волнуют: ремонт дорог, строительство детских площадок, газификация, уборка мусора и другие. Так, в поселке Луч просят заменить уличное освещение. Эту проблему постараются решить силами управляющей компании Чехова. А в селе Пешково местным жителям мешают питбайкеры. Этот вопрос решают в рамках регулярных рейдов сотрудники полиции.