Выездные встречи администраций с жителями - необходимый и ключевой формат работы, сказал глава Подмосковья Андрей Воробьев. Это дает людям ответы и на масштабные, и на небольшие вопросы, которые удается своевременно разъяснять.

«Большая, очень важная задача в муниципалитетах реализуется. Тема выездных администраций не вызывает сопротивления, не вызывает отторжения», - отметил губернатор.

По его словам, абсолютное большинство руководящих лиц проводят выездные встречи с жителями регулярно.

«Всегда есть те, кому требуются необходимые разъяснения. Очень приятно, если так везде, потому что, безусловно, это взаимопонимание и ответы на мелкие или более масштабные вопросы. И таких вопросов - громадье, начиная с тропинки и заканчивая экологией или всем, что связано с транспортом», - заключил глава Подмосковья.

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