28 марта 2024, 21:33

Вопрос социальной газификации обсудили на встрече с жителями деревни Жостово

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Очередная встреча в формате выездной администрации прошла в деревне Жостово. На приеме населения присутствовали представители администрации, ресурсоснабжающих и управляющих организаций.

На прием записались 43 жителя Жостово. Основную долю из заданных 68 вопросов заняли социальная газификация и землеустройство. В числе актуальных оказались также дорожная тема, снабжение электроэнергией и содержание придомовых территорий.

Все обращения зафиксировали и взяли на контроль, некоторые проблемы передали на дальнейшее рассмотрение специалистам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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Благоустройство ЖКХ Мытищи
28 марта 2024, 22:52
Более 140 школьников приняли участие в научном фестивале «Кванториада» в Королеве
Администрация Королев г.о.
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Детский научный фестиваль «Кванториада» проходит в Королеве. В нем принимают участие учащиеся школ, которые занимаются в технопарке «Кванториум».

Участники фестиваля потратили много времени на подготовку к нему. Сейчас им предстоит представить на суд жюри свои научные проекты, которые разрабатывались для решения серьезных и совсем не детских задач.

Больше всего участники заинтересовались темой освоения космоса. Кроме того, школьники отметили и земное производство. В этой сфере представлены проекты «Система автономной поддержки уровня воды», «Действующий макет водородного поезда» и другие.

Детский технопарк «Кванториум» открылся в Королеве восемь лет назад. Он стал первым подобным учебным заведением в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Фестивали Королев
28 марта 2024, 22:41
Инженерная школа в Дмитрове на 1,1 тысячи мест примет первых учеников в сентябре
Администрация Дмитровский г.о.
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Оснащение школы в Дмитрове на 1,1 тысячи мест закончили на 98%. Полностью завершить работы и сдать объект планируют к сентябрю 2024 года. Таким образом учебное заведение в новом учебном году сможет принять первых воспитанников.

Проект является уникальным для городского округа. Новое учебное заведение будет оснащено самым современным оборудованием. Кроме того, в здании предусмотрена непривычная планировка - большие пространства коридоров, рекреационных зон, широкие удобные лестницы.

Строительство объекта находится на постоянном контроле в администрации муниципалитета и у его главы Ильи Поночевного. Пока здание готовится к приему детей, он лично совершает инспекции и проверяет готовность объекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Строительство Дмитров
28 марта 2024, 22:26
Движение по путепроводу через МЦД-3 на Ленинградском шоссе открыли в Химках
Администрация Химки г.о.
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Восьмиполосный путепровод через МЦД-3 на Ленинградском шоссе открыли в Химках. Реализация проекта позволила улучшить транспортную доступность для 600 тысяч жителей Подмосковья и Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что это значительный шаг в развитии инфраструктуры.

«Причем он сделан таким образом, что у нас есть запас хода для прокладки линии высокоскоростной магистрали „Москва - Санкт-Петербург“, и здесь же сделана развязка на шоссе, которое идёт к Шереметьево», - указал Собянин.

В процессе реализации масштабного проекта была построена эстакада-съезд с Международного на Ленинградское шоссе в сторону Москвы, а также съезд с Ленинградского шоссе на Международное шоссе в сторону трассы М-11 «Нева». Эта обновленная развязка обеспечит автомобилистам более безопасное и комфортное движение, а также повысит пропускную способность прилегающих магистралей.

Благодаря путепроводу время в пути утром на участках Ленинградского шоссе значительно сократится. Работы по строительству были завершены на шесть месяцев раньше запланированного срока, несмотря на сложности, связанные с непрерывным движением транспорта.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Строительство Дороги
28 марта 2024, 21:12
Качество подготовки региональных дорог к весенним паводкам проверили в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Глава Мытищ Юлия Купецкая совместно с сотрудниками Мосавтодора проверила качество региональных дорог, оценив их состояние перед наступлением весеннего периода. Инспекционные маршруты коснулись улиц: Пироговское шоссе, Олимпийский проспект, улица Мира, улица Силикатная и улица Угольная.

Члены комиссии выявили несколько вопросов по качеству обслуживания территорий, примыкающих непосредственно к проезжей части. Также выявлены проблемы с состоянием остановочных пунктов.

В ближайшее время Мосавтодор приступит к очистке снега вдоль дорог. К 15 апреля обочины и дороги приведут в порядок. При стабилизации положительных температур проведут уборку и покраску остановочных павильонов.

Администрация активно контролирует состояние дорожной сети. Регулярные выездные проверки будут проводить для поддержания порядка на дорогах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Мытищи Дороги

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