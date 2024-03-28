Вопрос социальной газификации обсудили на встрече с жителями деревни Жостово

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На прием записались 43 жителя Жостово. Основную долю из заданных 68 вопросов заняли социальная газификация и землеустройство. В числе актуальных оказались также дорожная тема, снабжение электроэнергией и содержание придомовых территорий.

Все обращения зафиксировали и взяли на контроль, некоторые проблемы передали на дальнейшее рассмотрение специалистам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».