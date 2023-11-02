02 ноября 2023, 10:09

Вопрос подключения к отоплению решили с дольщиками ЖК «Солнечный град» в Воскресенске

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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Встреча с дольщиками жилого комплекса «Солнечный град» прошла в Воскресенске. Там обсудили подключение к отоплению, обслуживание котельной и проверку системы водоснабжения.

Они обсудили вопросы достройки домов № 3 и № 4 и решение вопроса с очистными сооружениями. Уже решен острый вопрос по отоплению, обслужена котельная и проверены системы подачи холодного и горячего водоснабжения.

Напомним, жилой комплекс «Солнечный град» в деревне Ворщиково стал проблемным, когда застройщик - управляющая компания «Радоград» обанкротилась в 2020 году.

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С дольщиками встретились представители Фонда защиты прав граждан - участников делового строительства Московской области, руководство «Мытищинской теплосети», сотрудники Госстройнадзора Московской области и администрации городского округа Воскресенск.

Дольщики Воскресенск
02 ноября 2023, 11:07
Спортивная игра для юнармейцев прошла в Воскресенске
Телеканал «360»
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Военно-спортивные игры «Юнармейские старты» прошли в Воскресенске. Участие в них приняли 20 команд из 15 городов Подмосковья и из Санкт-Петербурга.

Состязания проводились на полигоне «Воин». Участие в играх приняли юнармейцы и воспитанники патриотических клубов. Участники игр соревновались в умениях собирать и разбирать автомат, оказывать первую помощь раненым и выполняли другие задания.

«Юнармейские старты» проводятся в Воскресенске ежегодно. Идейным вдохновителем и организатором был руководитель военно-патриотического центра «Воин» Николай Хохлов. Сегодня его воспитанники и товарищи продолжают начатое им дело.

«Во-первых, это дает общение. Во-вторых, у нас самая трудная полоса [препятствий] в Московской области и всегда дружелюбное участие, вкусная каша. Все это вместе создает благоприятный эффект», - поделился организатор военно-спортивных игр «Юнармейские старты» Алексей Соколов.

Победителями «Юнармейских стартов» стала команда из Подольска. Второе место - у Домодедова, а бронзу завоевали кадеты из Ступина.

Воспитанники воскресенского военно-патриотического центра «Воин» выполняли роль волонтеров и судей. Они помогали организовать процесс соревнований так, чтобы всем участникам было комфортно. Особую благодарность организаторы выразили воскресенскому отделению Союза десантников.

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Школьники Воскресенск
02 ноября 2023, 11:00
Новый эндоскоп в больнице в Серпухове позволит обнаружить рак на ранней стадии
Гореловский Валерий
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Центр эндоскопии с новым оборудованием организовали в Серпухове. В медучреждение поступил эндоскоп с особыми функциями экспертного класса, который позволяет выявлять у пациентов на ранних стадиях рак и другие заболевания.

По словам заведующего центром эндоскопии Медсанчасти № 164 Романа Щербака, в современных эндоскопических аппаратах экспертного класса используется другая схема - с помощью специальных световых фильтров происходит изменение окраса слизистой, так называемая, виртуальная хромоскопия, и по изменению оттенков окраса слизистой можно заподозрить заболевание.

Прием пациентов в центре эндоскопии в Серпухове проводится как платно, так и по полису ОМС.

«При подозрении на какие-то заболевания, при необходимости, мы берем биопсию для гистологического исследования, и уже гистолог дает нам заключение - есть ли там изменения в виде онкоклеток, или же это просто воспаление», - объяснил Щербак.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области. Он призвал внимательно отбирать исполнителей для проведения ремонта в больницах и не допускать срыва сроков сдачи объектов.

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Здравоохранение Медицина
02 ноября 2023, 10:59
Все семь домов достроили в жилом комплексе «Восточный» в Истре
Главгосстройнадзор МО
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Строительство всех семи домов завершилось в жилом комплексе «Восточный» в Истре. В новые квартиры въедет 431 семья.

Как рассказали в Главгосстройнадзоре Подмосковья, инспекторы контролировали работы последние полтора года, чтобы добиться наращивания темпов строительства. По словам главы ведомства Артура Гарибяна, сейчас в округе остался один проблемный корпус в ЖК «Малая Истра», на котором уже завершаются работы.

«Напомню, в 2019 году Главгосстройнадзор провел проверку, в ходе которой был выявлен факт хищения денежных средств дольщиков. Собранные материалы стали основанием для возбуждения уголовного дела в отношении бывшего директора первоначального застройщика - ООО „Компания Промсервис“, который в результате был привлечен к уголовной ответственности. Объект включили в ЕРПО, а за достраивание брошенных домов взялся Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства», - рассказал он.

В ноябре этого года в Истре завершат все долгострои.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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Истра Строительство
02 ноября 2023, 10:59
Минэкологии Подмосковья попросило жителей не подкармливать водоплавающих птиц осенью
Ульянов А.И.
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Орнитологи призвали жителей Подмосковья не подкармливать водоплавающих птиц, которые задержались из-за теплой погоды и не улетели на юг. Из-за этого они могут остаться в регионе на зиму.

По словам орнитологов, многие водоплавающие птицы откладывают отлет, пока позволяет погода и кормовая база. Сокращение запасов продовольствия является одним из сигналов для них о том, что пора начать миграцию, поэтому если жители подкармливают пернатых, они могут остаться на всю зиму.

«Спасать пернатых не нужно, только в исключительных случаях. Думать, что птицам нужна помощь и подкармливать их в осенний период неправильно», - отметил глава Минэкологии Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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Экология

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