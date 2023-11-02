Вопрос подключения к отоплению решили с дольщиками ЖК «Солнечный град» в Воскресенске
Встреча с дольщиками жилого комплекса «Солнечный град» прошла в Воскресенске. Там обсудили подключение к отоплению, обслуживание котельной и проверку системы водоснабжения.
Они обсудили вопросы достройки домов № 3 и № 4 и решение вопроса с очистными сооружениями. Уже решен острый вопрос по отоплению, обслужена котельная и проверены системы подачи холодного и горячего водоснабжения.
Напомним, жилой комплекс «Солнечный град» в деревне Ворщиково стал проблемным, когда застройщик - управляющая компания «Радоград» обанкротилась в 2020 году.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
С дольщиками встретились представители Фонда защиты прав граждан - участников делового строительства Московской области, руководство «Мытищинской теплосети», сотрудники Госстройнадзора Московской области и администрации городского округа Воскресенск.