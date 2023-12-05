05 декабря 2023, 21:27

Вопрос обманутых дольщиков окончательно решат до конца года — Воробьев

Пресс-служба губернатора Московской области
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Число обманутых дольщиков в Московской области на декабрь этого года составило 3,4 тысячи человек. Часть из них получит выплаты в рамках правительственной программы, а остальным 25 декабря вручат ключи от квартир. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Осталось действительно выдать ключи всего 3,4 тысячам людей. Часть из них получат выплаты по правительственной программе, которую поддержал наш президент», - заявил Андрей Воробьев.

Губернатор Подмосковья добавил, что все люди, которые пострадали от недобросовестных застройщиков, в результате въедут в свои квартиры или получат деньги.

Он добавил, что последнее вручение ключей от квартир пройдет 25 декабря. Это позволит Московской области выполнить поручение президента и окончательно решить вопрос с обманутыми дольщиками.

В ходе последнего совещания с правительством Московской области Андрей Воробьев напомнил, что 10 лет назад количество обманутых дольщиков достигало 117 тысяч человек. К решению проблем оставшихся без квартир людей подключились все уровни власти.

Правительство ввело эскроу-счета и создало «ДОМ.РФ», который стал заниматься строительством жилой недвижимости. Благодаря этой работе большую часть проблемы удалось решить. Часть людей уже заехали в свое жилье, где живут до сих пор.

На прошлой неделе правительство приняло решение о выделении регионам дополнительных средств для выплат обманутым дольщикам. Такая поддержка поможет предоставить выплаты оставшимся участникам долевого строительства, а также ввести в эксплуатацию оставшиеся дома.

Андрей Воробьев Дольщики
05 декабря 2023, 20:57
Жители поселка в Домодедове пожаловались на перебои в электроснабжении
РИА «Новости»
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Жители коттеджного поселка Форвард в городском округе Домодедово пожаловались на перепады напряжения и отключения электричества с октября по март. Они отметили, что такие условия приводят к выходу из строя оборудования, а также отопительных котлов, что особенно важно зимой.

По словам жителей, подобная ситуация продолжается уже три года, но энергоснабжающая организация никаких мер не принимает, хотя владельцы домов выполняют свои обязанности по оплате электроснабжения.

В пресс-службе ПАО «Россети Московский регион» сообщили, что электроснабжение коттеджного поселка обеспечивают за счет пяти трансформаторных подстанций по кабельно-воздушным линиям.

В организации подчеркнули, что все внеплановые отключения поселка связаны с повреждением проводов. На время ремонта поселок переводят на резервный источник энергии. В 2021 году таких случаев было 14. Кроме того, в плановом порядке жителей отключали от электричества для перевода части нагрузки на другой питающий центр.

В 2022 году четыре внеплановых отключения связаны с переключениями нагрузки между смежными питающими линиями от подстанции до системы распределения энергии. Еще одно отключение связали с ремонтом на комплексной трансформаторной подстанции.

В этом году с января по конец ноября из-за ремонта сетей также произошло четыре внеплановых отключения. Они тоже связаны с ремонтом воздушных линий. Кроме того, часть потребителей коттеджного поселка для разгрузки сети часть трансформаторов перевели на поставки электричества от другой подстанции.

Для обеспечения жителей поселка Форвард электричеством с 2021 по 2023 годы ПАО «Россети Московский регион» возвели новые линии и перевели часть нагрузок на другие подстанции. В ближайшее время на сети добавят вольтодобавочные устройства и установят новые трансформаторы с улучшенными характеристиками.

Жители с представленными данными ПАО «Россети Московский регион» не согласились. Они отметили, что вечером свет пропадает по вечерам на два часа, а для внеплановых аварий они сами вызывали аварийные бригады. Так как поселок не газифицирован, то отключение электричества стало для них критическим.

Электричество Город Домодедово
05 декабря 2023, 20:55
Подмосковье поделилось опытом поддержки производителей товаров для детей на профильном конгрессе
Пресс-служба АИДТ
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Конгресс индустрии детских товаров состоялся в Московской области. Мероприятие прошло при поддержке Минпромторга России и Ассоциации предприятий индустрии детских товаров.

Для успешного развития предприятий в Подмосковье, специализирующихся на производстве изделий для детей, необходима обеспечить их актуальными мерами поддержки, а также помочь в решении кадровых вопросов и развитии производственной инфраструктуры. Об этом заявил первый заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Евгений Подлипенский Подлипенский отметил, что Подмосковье занимает лидирующие позиции по количеству предприятий, производящих детские товары, а также по экспорту игрушек и спортивного инвентаря. В регионе производятся различные товары, такие как учебное оборудование, продукты питания, одежда и обувь. Около семи тысяч человек трудятся на этих предприятиях, имеющих важное значение для экономики региона.

В своем выступлении Подлипенский выделил несколько приоритетных направлений работы. Он также подчеркнул важность решения кадровых вопросов и упомянул о федеральных программах «Профессионалитет» и «Кадры для импортозамещения». По его словам, вскоре будет запущен новый сервис, который значительно упростит решение кадровых вопросов для компаний в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес
05 декабря 2023, 19:00
Подмосковные школьники и студенты приняли участие в форуме строительной индустрии
Министерство образования МО
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Форум «Молодой специалист — строитель будущего» начался в Подмосковье. На мероприятии собрались представители строительной индустрии со всей России. Участниками также стали студенты, школьники и педагоги Подмосковья.

«Каждый участник смог ознакомиться с инновационными проектами в области строительных технологий и узнать о последних тенденциях», - заявили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Для школьников и студентов провели мастер-классы и профориентационные игры. Старшим ребятам предложили принять участие в занятиях на определение перспектив развития отрасли - у них была возможность пообщаться с экспертами на круглых столах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники
05 декабря 2023, 18:48
Загруженность дорог Подмосковья составила 7 баллов вечером 5 декабря
Unsplash
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Пробки на дорогах Подмосковья оценили в семь баллов вечером 5 декабря. В региональном Минтрансе заявили, что заторы наблюдаются на Ленинградском, Новорязанском, Новорижском, Носовихинском и Щелковском шоссе.

Движение также затруднено на Ярославском, Киевском, Дмитровском, Каширском шоссе и на ЦКАД в районе деревни Павловское и поселка Большие Вяземы.

Водителей призывают быть внимательными, не совершать резких маневров, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги

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