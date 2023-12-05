«Осталось действительно выдать ключи всего 3,4 тысячам людей. Часть из них получат выплаты по правительственной программе, которую поддержал наш президент», - заявил Андрей Воробьев.

Губернатор Подмосковья добавил, что все люди, которые пострадали от недобросовестных застройщиков, в результате въедут в свои квартиры или получат деньги.

Он добавил, что последнее вручение ключей от квартир пройдет 25 декабря. Это позволит Московской области выполнить поручение президента и окончательно решить вопрос с обманутыми дольщиками.

В ходе последнего совещания с правительством Московской области Андрей Воробьев напомнил, что 10 лет назад количество обманутых дольщиков достигало 117 тысяч человек. К решению проблем оставшихся без квартир людей подключились все уровни власти.

Правительство ввело эскроу-счета и создало «ДОМ.РФ», который стал заниматься строительством жилой недвижимости. Благодаря этой работе большую часть проблемы удалось решить. Часть людей уже заехали в свое жилье, где живут до сих пор.

На прошлой неделе правительство приняло решение о выделении регионам дополнительных средств для выплат обманутым дольщикам. Такая поддержка поможет предоставить выплаты оставшимся участникам долевого строительства, а также ввести в эксплуатацию оставшиеся дома.