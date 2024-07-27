27 июля 2024, 08:18

Вольтижеры из Химок завоевали медали первенства Москвы по конному спорту

Администрация Химки г.о.
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Воспитанники школы «Пони-спорт» в Химках завоевали награды ервенства Москвы по конному спорту. Соревнования прошли в столичном комплексе «Битца».

Химчане завоевали медали в разных категориях. Герман Сердечнов и его лошадь Кордетто выиграли в юниорской программе. Елизавета Михеева и ее партнер Тристан - чемпионы в другом классе. Серебряную медаль детского заезда завоевала Варвара Яковлева и пони Лакки Страйк.

Муниципальный депутат Татьяна Кавторева отметила, что при поддержке главы округа Дмитрия Волошина развивается спорт и делается все, чтобы как можно больше химчан приобщились к физической культуре и здоровому образу жизни.

Ранее вольтижеры из Химок победили в состязаниях по конному троеборью. Чемпионы привезли медали всех трех достоинств.

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Спортсмены Химки
26 июля 2024, 22:45
Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Новых Химках 29 июля
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В городском округе Химки стартует новая инициатива по организации сельскохозяйственных ярмарок. Первая ярмарка в Новых Химках начнет свою работу 29 июля на проспекте Мельникова и будет действовать до 4 августа.

Затем с 5 августа торговые ряды переедут в Сходню на улицу Чапаева, 3, где будут работать до 11 августа.

На ярмарках можно приобрести свежие овощи, мед и зелень от местных фермеров, а также молочную, мясную и рыбную продукцию от российских производителей. График работы ярмарок был обсужден на общегородском совещании под руководством главы округа Дмитрия Волошина.

«У нас в городе заработали ярмарки. На данный момент в округе работают две - одна в Новых Химках на проспекте Мельникова, другая в Сходне на улице Чапаева. Ярмарки будут работать неделя через неделю», - сообщила заместитель главы городского округа по вопросам потребительского рынка, услуг и рекламы Олеся Романова.

Специализированные сельскохозяйственные ярмарки являются важным инструментом поддержки местных производителей. Участие в ярмарках допускается только для местных фермеров, которым предоставляются торговые места по льготным ценам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Химки Ярмарки
26 июля 2024, 22:36
Ремонт школы в селе Красный Путь под Домодедовом завершат в августе
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В городском округе Домодедово продолжается капитальный ремонт школы, расположенной на улице Школьная, 1 в селе Красный Путь. Завершение работ запланировано на 25 августа. В настоящее время здание школы отремонтировано на 75%.

Сейчас выполняется чистовая отделка помещений, включая устройство потолков, покраску стен, монтаж сантехнического оборудования, а также расключение щитового оборудования и фасадные работы. Также строители работают над устройством входной группы и внешнего ограждения. Все работы проводятся в соответствии с установленным графиком.

Ремонтные работы проводятся в рамках президентского проекта по капитальному ремонту объектов образования. На площадке трудятся 42 рабочих и задействованы три машины техники.

В ходе капитального ремонта школа получит современное инженерное оборудование, обновленный фасад и кровлю, а также отремонтированные внутренние помещения, что значительно улучшит условия обучения для учеников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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Школы Строительство Город Домодедово
26 июля 2024, 22:21
Глава Чехова Михаил Собакин вручил паспорта восьми юным жителям округа
Медиасток.рф
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В конференц-зале спортивного комплекса «Олимпийский» имени Максимова состоялась торжественная церемония вручения паспортов юным жителям городского округа Чехов. В мероприятии приняли участие глава округа Михаил Собакин и городской прокурор Вадим Шишкин.

Паспорта гражданина Российской Федерации и традиционный экземпляр Конституции РФ получили восемь юных жителей Чехова: Артем Кильдишов, Злата Маевская, Кирилл Селезнев, Екатерина Горошук, Владислав Комаров, Анна Малачлы, Ксения Макушенко и Ольга Танасогло.

Глава округа поздравил ребят с этим важным событием в их жизни и пожелал им с гордостью носить звание гражданина России. Он подчеркнул, что паспорт является одним из важнейших документов государства, который закрепляет права и свободы граждан. Обладание российским паспортом означает быть патриотом, ценить историю и культуру своей страны.

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Паспорта Чехов Школьники
26 июля 2024, 22:17
Турнир «Оздоровительный спорт — в каждую семью!» пройдет в Химках 10 августа
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Масштабное спортивное событие «Оздоровительный спорт — в каждую семью!» организуют в парке Толстого и на стадионе «Родина» в Химках. Участники будут соревноваться в 30 дисциплинах.

Спортсмены поборются за победу в таких видах спорта, как футбол, баскетбол, парусный спорт и скалолазание. Принять участие может каждый желающий. Спортивный праздник начнется 10 августа с 9:00.

Напомним, что масштабные соревнования проходят в 40 субъектах России. Они призваны объединить любителей активного отдыха и повысить популярность физической культуры.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

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Спортсмены Химки Баскетбол Футбол

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