Вольтижеры из Химок завоевали медали первенства Москвы по конному спорту

Химчане завоевали медали в разных категориях. Герман Сердечнов и его лошадь Кордетто выиграли в юниорской программе. Елизавета Михеева и ее партнер Тристан - чемпионы в другом классе. Серебряную медаль детского заезда завоевала Варвара Яковлева и пони Лакки Страйк.

Муниципальный депутат Татьяна Кавторева отметила, что при поддержке главы округа Дмитрия Волошина развивается спорт и делается все, чтобы как можно больше химчан приобщились к физической культуре и здоровому образу жизни.

Ранее вольтижеры из Химок победили в состязаниях по конному троеборью. Чемпионы привезли медали всех трех достоинств.

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