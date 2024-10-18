Волонтеры закрасили рекламу о наркотиках на стенах домов Ленинского округа

Акция «Единый день по выявлению и закрашиванию надписей, содержащих контакты распространителей наркотических средств и психотропных веществ» прошла в Видном Ленинского городского округа. Мероприятие стартовало в Московской области в 2017 году.

«К сожалению, в интернете и на улице очень часто появляется такая реклама, и наша задача ограничить подрастающее поколение от призывов к употреблению», - сказал начальник отдела по работе с молодежью Управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа.

Волонтеры выявили и закрасили баллончиками с краской рекламу запрещенных веществ на домах, электро- и теплоподстанциях и заборах на Школьной улице и проспекте Ленинского комсомола в Видном.

«Сегодня мы вместе сделали еще одно доброе дело. Мы присоединились к акции, чтобы в нашем округе все меньше и меньше было негативной рекламы. Каждый из нас может внести свой вклад в создание безопасной и чистой среды», - поделилась активистка движения «Волонтеры Подмосковья» Ярослава Грачева.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».