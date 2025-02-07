07 февраля 2025, 13:28

Волонтеры в Воскресенске изготовили эко-кормушки для птиц

Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
Читайте нас в: Google Новости

Мастер-класс по созданию экологически безопасных кормушек для пернатых провели для школьников города. Ребята научились делать такие изделия своими руками.

В процессе изготовления эко-кормушки были использованы всего три компонента: специальная кормовая смесь для птиц, быстрорастворимый желатин пищевого качества и вода.

Сначала школьники приготовили «съедобный клей». Для этого желатин растворили в теплой воде. Ребята аккуратно смешали желатиновую основу с кормовой смесью до получения густой пластичной массы, похожей на густое тесто. Это делалось для того, чтобы сохранялась форма кормушки.

Полученной массой участники мастер-класса заполнили подготовленные силиконовые формы. В них также вдавливали небольшие ленты, которые будут служить для подвешивания готовых кормушек.

После полного застывания изделия аккуратно извлекут из форм, и их можно будет развешивать на деревьях. Важно помнить, что подкормка птиц должна быть регулярной, а выбранный корм - качественным и безопасным для пернатых.

Птицы Воскресенск Экология
07 февраля 2025, 13:27
Студенты Можайского техникума поучаствовали в форуме индустрии красоты
Можайский техникум
Читайте нас в: Google Новости
Студенты Можайского техникума, обучающиеся по специальности «Технология парикмахерского искусства», показали свое мастерство на всероссийской выставке-форуме «Уникальная Россия» в «Гостином дворе». Они подготовили моделей к модному показу.

Студенты вместе с преподавателями Евгением Чекалиным и Татьяной Тремясовой создали уникальные прически для демонстраторов одежды известных дизайнеров-модельеров.

«Участие в этом мероприятии значительно расширило кругозор студентов и позволило им применить свои теоретические знания на практике. Они продемонстрировали высокий уровень мастерства, создавая прически для моделей от знаменитых дизайнеров-модельеров. Учащиеся приобрели ценный опыт, зарядились позитивными эмоциями и научились эффективно работать в коллективе», - поделились преподаватели.

Ранее на форуме «Счастливые люди - наша профессия» ведущие стилисты России поделились опытом и мастерством со студентами Можайского техникума, рассказали о необходимых навыках на старте карьеры в индустрии красоты и открытии собственного салона.

Выставки Студенты Можайск
07 февраля 2025, 11:45
Чат-бот опросил 400 тысяч пациентов перед записью к врачу в Подмосковье за год
Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Telegram-бот Денис собрал свыше 400 тысяч жалоб жителей Подмосковья на здоровье перед записью к врачу за год. Он собирает информацию и предлагает пациенту записаться к нужному специалисту.

Как рассказали в региональном Минздраве, все собранные ботом данные отображаются в электронной медицинской карте, благодаря чему врач может ознакомиться с ней перед приемом.

«Мы запустили чат-бот в январе 2024 года, и за это время он обработал более 400 тысяч жалоб», - сказал глава министерства Максим Забелин.

Сервис доступен при записи к хирургам, урологам, терапевтам, стоматологам и другим специалистам. Для этого искусственный интеллект опрашивает пациента и выясняет жалобы, после чего задает уточняющие вопросы и предлагает нужного врача.

Больницы Врачи
07 февраля 2025, 11:42
День разгрома немецких войск в Сталинградской битве отметили в Красногорске
Телеканал 360
Читайте нас в: Google Новости
Торжественное мероприятие, приуроченное к этой важной дате, прошло во Дворце культуры «Подмосковье». В зале собрались школьники, участники патриотических отрядов Красногорска, представители ветеранских организаций и литературного объединения «Звонкая строка».

На мероприятие пришло более 100 юнармейцев из школ и гимназий округа. Организаторы подготовили для них лекцию об этапах Сталинградской битвы, которая стала переломным моментом в истории Великой Отечественной войны, ее исторической важности и великих подвигах защитников города.

Выступили на встрече поэты и артисты Красногорска. В их исполнении прозвучали стихи о войне и песни военных лет.

Такие мероприятия помогают молодежи осознать, что любовь к Родине и готовность ее защищать - вечные ценности, которые должны передаваться из поколения в поколение.

Красногорск История Великая Отечественная война
07 февраля 2025, 11:07
Праздничную программу на Масленицу представили в усадьбе «Даровое»
Государственный музей-заповедник "Зарайский кремль"
Читайте нас в: Google Новости
В усадьбе Достоевских «Даровое», которая находится в городском округе Зарайск, 1 марта пройдет традиционное празднование Масленицы. В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали о программе дня.

Гости смогут погрузиться в атмосферу традиций XIX века. В рамках музыкальной программы выступят фольклорный ансамбль «Рось», коллективы «Топ-Вечера» и «Шыбер-Выбер». Артисты исполнят старинные песни и мелодии.

Развлекать посетителей будут балаганный театр с любимым народным героем Петрушкой, танцы и хороводы под народную музыку.

На мастер-классах от ремесленников можно будет научиться делать масленичные маски и народные куклы-обереги из ткани, соломы и лыка. Энтузиасты исторической кухни Hell’s Kitchen Daughters поделятся старинными рецептами самых вкусных блинов и расскажут, какие лакомства готовили на праздник предки.

Начало праздника в 12:00. Адрес: Московская область, городской округ Зарайск, деревня Даровое, д. 1А.

Праздники Масленица

Новости по теме